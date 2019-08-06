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Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk Bayramlık İster’ projesi

Turgutlu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ‘Her Çocuk Bayramlık İster” düşüncesinden yola çıkarak ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak olmaya hazırlanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 10:01
Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk Bayramlık İster’ projesi

Turgutlu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ‘Her Çocuk Bayramlık İster” düşüncesinden yola çıkarak ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak olmaya hazırlanıyor.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukların sevinçlerine ortak olamaya hazırlanıyor. Hayırsever vatandaşlara, ihtiyaç sahibi çocuklara teslim edilmek üzere kıyafet bağışı çağrısında bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Her Çocuk Bayramlık İster’ düşüncesinden yola çıkarak Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürmek, mutluklarına ortak olmak istiyoruz. Vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz de bu mutluluğa ortak olarak bir çocuğun yüzünü güldürebilir. Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesinde Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’ne yapılacak sıfır ve ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza teslim ederek mutlu bir bayram geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi. Başkan Akın ayrıca Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla kıyafet bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ve hayırseverler Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabileceğini ya da telefonla bilgi alabileceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:01
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