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Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine hazırlanıyor

Turgutlu Belediyesi30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında geleneksel hale gelen bağ bozumu ve kurtuluş şenliklerini yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 16:16
Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine hazırlanıyor

Turgutlu Belediyesi30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında geleneksel hale gelen bağ bozumu ve kurtuluş şenliklerini yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Turgutlu Belediyesi geleneksel hale gelen ancak bir süredir yapılamayan bağ bozumu şenliklerini yeniden hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramında büyük bir kortejle başlaması planlanan şenlikler 7 Eylül’e kadar devam edecek. Şenlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda 8 gün boyunca konser ve etkinlikler yapılması planlanıyor. Ayrıca Orta Park’ın bir bölümüne Turgutlulu sanayicilerin ürünlerini teşhir edebilecekleri sanayi tanıtım alanı kurulacak. Eski Belediye Binası’nın bahçesine ise kitap tanıtım alanı yapılması planlanıyor. Eski Belediye Binası ve Kent Müzesi’nde söyleşiler, sergiler, konferanslar yapılacak. Sanayi fuarında yer almak isteyen işletme sahipleri Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvuru yapıp detayları öğrenebilecek.


Şenlikler hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bağ bozumu ve kurtuluş şenliklerini tekrar hayata geçireceğiz.Bu çerçevede konserler, etkinlikler, söyleşiler, kitap tanıtım günleri, imza günleri, sergiler, konferanslar yapmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Ayrıca Turgutlu’lu sanayicilerimizin ürünlerini teşhir edebilecekleri bir sanayi tanıtım alanı kuracağız. Bu alanda yer almak isteyen sanayicilerimiz Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi alabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:16
  1. sergi
  2. kitap
  3. konser

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