Turgut Tarhanlı kimdir? Turgut Tarhanlı gözaltında mı, neden gözaltına alındı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı gözaltına alındı. Peki Turgut Tarhanlı kimdir? Turgut Tarhanlı nereli ve kaç yaşında?

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında olduğu isimlerin bu sabah gözaltına alındığı duyuruldu.

Turgut Tarhanlı kimdir?

1956 İstanbul doğumlu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında aynı Fakülte'nin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakülte'de ve New York University School of Law'da sürdürdü. 1990 yılında Kamu Hukuku alanında Hukuk Doktoru (Ph.D.) ünvanını aldı. 1996 yılında Devletler Umumi Hukuku Doçenti ünvanına layık bulundu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu kadroya atandı. 1999-2000 öğretim yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynı alanda öğretim üyeliğini sürdürüyor.

Tarhanlı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucularındandır veyönetim kurulu üyesi. 1995 yılında, Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandırılması için yapılan girişimde kurucu yerel grupta yer aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. American Society of International Law'un uluslararası üyesi.