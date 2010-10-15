Turgut Özal’ın ölümünde şimdi de siyanür iddiası

Fakat Öztürk, Özal’ın limonata ile zehirlendiği iddiaları ile ilgili yorum yapmak istemiyor. Öztürk Özal’ın ‘siyanür’ ile zehirlendiğini düşünüyor. Musa Öztürk, ani ölümünün doğal olmadığını belirterek, “Uzun süreli siyanür zehirlenmesi” kuşkusunu taşıdığını dile getirdi. Öztürk bu iddiasını da bir örnekle destekliyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asif Nawaz’ın 8 Ocak 1993’te ölümünün ardından yapılan tahlillerle siyanürle öldürüldüğünün ortaya çıktığını belirten Öztürk, Kazım Kanat’a verdiği bir röportajda, “Öldüğünde Özal’ın ağzından garip köpükler gelmişti” demişti. Diğer taraftan, Özal’ın yakın tarihte vefat eden küçük kardeşi Yusuf Bozkurt Özal bazı gazetecilere, “Orta Asya dönüşü havaalanında abimi karşılamaya gittim. Yüzüne bakar bakmaz zehirlenmiş dedim” demişti. Musa Öztürk’ün işaret ettiği Asif Nawaz’ın ölümü tıbbi soruşturma sonucunda “normal ölüm” olarak sonuçlandırılmış ardından generalin siyanürle zehirlendiği belirlenmişti. 56 yaşındaki general Asif Nawaz, 8 Ocak 1993 günü evinde jimnastik yaparken yere yığılarak hayatını kaybetmesi üzerine açılan tıbbi soruşturma dosyası, ‘normal ölüm’ bulgusuyla kapatılmıştı. Ancak ölümü kuşkuyla karşılayan General Nawaz’ın ailesi, saçını taradığı fırça ve elbiselerinden topladığı kılları, ABD’deki bir kuruma tahlil için gönderdi. Sonuçta generalin yemeğine katılan arsenikle bir süreç içerisinde zehirlendiği belirlendi.