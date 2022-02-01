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Siyaset Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı
Siyaset

Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 16:30:00 -
Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken adaylar arasına Turgut Özal’ın oğlu da eklendi.

Ahmet Özal “ Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim." diyerek 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Uçankuş TV’de gazeteci Aydın Dalgakıran’ın sorularını yanıtlayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladı. "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım" diyen Ahmet Özal, "100 bin imza toplayacağım. Gerekirse de 1 milyon imza toplarım. Ben adayım. Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim." dedi.

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