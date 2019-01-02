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Turgut Özal Üniversitesinde eğitime kar engeli

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
Turgut Özal Üniversitesinde eğitime kar engeli

MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, "Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesini kullandı.



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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
  1. eğitime kar engeli
  2. Malatya
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