Turgut Özal Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde mezun olan 585 öğrenci için 1. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Battalgazi Tarım Yerleşkesindeki tören, Ziraat Fakültesi ile meslek yüksekokulları mezunları kortej halinde alana girmesi ile başladı. Öğrenci ailelerinin de ilgi gösterdiği tören de konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Ülkemize çağ atlatan, Turgut Özal’ın ismini taşıyan bu üniversite, Özalları yetiştiren bu şehir elbette geleceğe büyük adımlarla yürüyecektir.Kurtuluş Mücadelesinde yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ortaya koyduğu milli mücadele ruhu bugün Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları içinde ilham kaynağıdır” dedi. Üniversitenin 18 Mayıs 2018’de Battalgazi Tarım Yerleşkesinde kurulduğunu ve 1 yıllık sürede çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Rektör Karabulut, “Endüstriyel sanayimiz için tarım sektörü lokomotif güçtür.Üniversite olarak tarımsal eğitimi ve modern tarımsal üretimi önemsiyoruz. Ziraat Fakültemiz önümüzdeki yıldan itibaren bu konuda önemli çalışmalara imza atacaktır.Kayısı konusunda büyük bir beklentinin olduğunun farkındayız. Malatya’da Kaysının alternatifi yine kayısıdır.Yıllardır alternatifler deneniyor, ama sorunlar çözüm bulmuyor. Yapılması gereken kayısının katma değerini ve pazar payı özelliklerini artırabilmektir.Şuanda Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 4 ay süresince hasadı yapılabilecek kayısı çeşitleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor. İlk kayısı hasadımızı bu yıl 27 Mayıs’ta Ziraat Fakültemizin uygulama bahçesinde gerçekleştirdik. Bu gibi projeler artarak devam edecek. Çünkü kayısı konusunda tematik bir üniversiteyiz. Toprağı yeşertmek,insanı yaşatmak bilim insanı olarak bizim görevimizdir" diye konuştu.

Törende üniversite birincisi Salih Selma Şahin’e, ikincisi Özge Binbir’e ve üçüncüsü Vildan Eser ile birlikte bölüm ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri verildi. Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin keplerini toplu halde havaya fırlattılar.

Halkoyunları ekiplerinin de yer aldığı mezuniyet töreninde sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Ayrıca sanatçı Oğuz Aksaç’a YÖK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer’de sahnede eşlik etti.