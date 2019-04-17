Turgut Özal Tıp Merkezine ikinci konuk evi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hasta ve yakınlarının yararlanacağı Mehmet Şahin Nalbant Konukevi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Malatyalı İşadamı Mehmet Şahin Nalbant’ın yüzde 70’ini karşıladığı Turgut Özal Tıp Merkezindeki konukevi düzenlenen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. Toplamda 10,5 milyon TL’ye mal olan yeni konukevi 101 oda ve 202 yataktan oluşuyor.

Düzenlenen açılış törenine AK Parti MKYK üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, Malatya eski Milletvekili Nurettin Yaşar, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, İşadamı Mehmet Şahin Nalbant, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konukevinin yapımında destek veren İşadamı Nalbant’a teşekkür ederek, “Bu çok kıymetli eseri üniversitemize ve şehrimize kazandıran işadamımız Şahin Nalbant’a ve ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise emeği geçenlere teşekkür ederek, büyük bir ihtiyaç olan ikinci konuk evinin Malatya’ya kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin işadamları, siyasetçileri, bürokratları ve yerel yöneticileri ile birlikte bu enerjiyi sinerjiye çevirmeleri gerektiğini belirten Gürkan, hep birlikte Malatya’yı mazisine layık bir şehir olması için çalışacaklarını söyledi.

Açılış programı İşadamı Nalbant tarafından okutturulan mevlit ile son buldu.