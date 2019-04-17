Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında kendi adını taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesinde anıldı.

Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin birlikte düzenlediği anma etkinliğinde ilk olarak Turgut Özal Üniversitesinde oluşturulan Turgut Özal Müzesi açılarak, fuaye alanındaki sergi gezildi. Turgut Özal’ın Malatya’da çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, üniversiteyi tanıtan ve Turgut Özal’ın hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Anma etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bugün, 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum Turgut Özal’ı vefatının 26. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit olan Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin 41. sene-i devriyesi. Merhum Fendoğlu’nu da rahmetle anıyorum. İnşallah ülkemiz bir daha o karanlık günleri yaşamaz. Hep birlikte yaşatmayacağız. Bugün aynı zamanda merhum Özal, kendi memleketinde kendi adını gururla taşıdığımız üniversitemiz de ilk defa anılıyor. Bugün; Turgut Özal Müzesi, kendi adını taşıyan üniversitede açıldı. Malatya her yanıyla Özal’ı ölümsüzleştiriyor, Özal’ı sahipleniyor" dedi.

Özal’ın hayatına ilişkin bilgiler de aktaran Rektör Karabulut, "Turgut Özal, renkli kişiliği, yaşamı, davranışları, alışkanlıkları, sevecenliği, hoşgörüsü ve geniş ufku ile önemli siyaset ve devlet adamlarımızdandır. Turgut Özal, hayatında merdivenleri tek tek çıkmasıyla da örnek bir kişiliktir" ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise hem Turgut Özal’ın hem de İsmet İnönü’nün Malatya’nın iki büyük devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Burada Turgut Özal’ı ve İsmet İnönü’yü de rahmetle anmak lazım, Malatya’nın yetiştirdiği ve Türkiye’ye kazandırdığı bu insanlar devlet adamlıklarının yanında özellikle rahmetli Turgut Özal milletin de adamı olarak öne çıkan, ekonomide liberalleşme ile birlikte Türkiye’ye dışa açan ve Türkiye’ye özellikle gelişmesi ve sanayileşmesi noktasında büyük emeği olan Türkiye’nin vizyonunu çizen liderlerden birisi. Bu anlamda bizler de onun hemşehrisi olarak yeni Turgut Özal’lar çıkarmak adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Malatya’da rahmetli Turgut Özal’ın ismi ile bu üniversitenin açılmasında katkılarından ve arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü inanıyorum ki bu eğitim yuvası Malatya’nın gelişmesine katkı sunacak, aynı zamanda Turgut Özal’ın felsefesini ve eğitimdeki kaliteyi artırma noktasındaki çabaları üniversitede görmüş olacağız” diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, vefatının 26. yılında Malatya ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük devlet ve siyaset adamı merhum Turgut Özal’ı rahmet ve şükranla yad ettiklerini ifade etti. Baruş, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ömrünü ülkesine ve milletine hizmetle geçirdiğini kaydederek, "Bugün Türkiye’de ve dünyada hatırası minnetle yad edilen tarihe mal olmuş büyük bir şahsiyet. Bazı yıldızlar saçtıkları ışıklarla dünyadaki insanlığa yön göstermeye devam ediyorlar. İşte Turgut Özal, Türk milletinin yetiştirdiği ender liderlerden biri olarak açmış olduğu ufukla hala bize yön göstermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak görev yapan Cavit Kavak, ’Turgut Özal ile ilgili anıları’ konulu bir konferans verdi.