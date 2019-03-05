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Turgut Emiroğlu'na "FETÖ yöneticiliğinden" hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Yargıtay ceza daireleri sorumlusu konumundaki eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'nun yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunuldu. Mütalaada, Emiroğlu'nun, "terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

05 Mart 2019 Salı 13:14
Turgut Emiroğlu'na "FETÖ yöneticiliğinden" hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Yargıtay ceza daireleri sorumlusu konumundaki eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'nun yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunuldu. Mütalaada, Emiroğlu'nun, "terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Emiroğlu ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Emiroğlu'nun mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.

Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yönetici konumunda olduğu belirtilen mütalaada, sanığın örgütsel toplantıları organize ettiği aktarıldı.

Mütalaada, örgütün ceza daireleri sorumlusu konumundaki Emiroğlu'nun, örgüt lehine davaların sonuçlanması için çaba sarf ettiği vurgulandı.

Örgüt adına sanık tarafından "himmet" adı verilen aidatların toplandığının kaydedildiği mütalaada, Emiroğlu'nun, iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in bankacılık kanununa muhalefetten yargılandığı davada verilen "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması" talimatını, dosyaya bakacak FETÖ mensubu daire üyelerine ilettiği, bu talimatın ABD'den geldiğini söylediği bildirildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğuna, uygulama üzerinden dava takiplerine yönelik çeşitli görüşler bildirdiğine işaret edildi.

Mütalaada, Turgut Emiroğlu'nun, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Emiroğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.

- 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/1. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 15 Mayıs'a bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:14
  1. FETÖ
  2. Turgut Emiroğlu
  3. YARGITAY

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