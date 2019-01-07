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Turgut Devecioğlu kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu oldu. Peki Turgut Devecioğlu kimdir? Turgut Devecioğlu kaç yaşında? Turgut Devecioğlu hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu'nun biyografisi...

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:59
Turgut Devecioğlu kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu oldu. Peki Turgut Devecioğlu kimdir? Turgut Devecioğlu kaç yaşında? Turgut Devecioğlu hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu'nun biyografisi...

TURGUT DEVECİOĞLU KİMDİR?

Turgut Devecioğlu, 1964 yılında Honaz’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. 1994 yılından itibaren Honaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Honaz Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürütmekte. 

Turgut Devecioğlu, aynı zamanda Denizli Esnaf Odaları Birliği yönetim kurulu üyeliği, TESK Denizli delegeliği görevlerinde bulunmakta. 

Esnaf teşkilatlarında yürüttüğü görevleri süresince her zaman esnafımızın yanında yer alarak gerekli desteği sağlamaya özen gösteren Devecioğlu, ilçemize 4 katlı modern bir esnaf sarayı inşaa edip kısa sürede esnafımızın hizmetine sundu. 

Honaz ilçesinde Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin işyerlerini tamamladı ve değişik yapı kooperatiflerinde de başkanlık yaptı. Bir dönem Honaz Ziraat Odası Başkanlığı ve Honazspor kulübü başkanlığı görevlerinde bulundu.

Honaz Belediye Başkanlığına 2004 ve 2009 yıllarında iki kez seçilen Turgut Devecioğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:59
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  2. Turgut Devecioğlu kimdir?
  3. Honaz
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