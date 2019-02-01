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Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven son dakika öldü Turgut Arseven nerede toprağa verilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 72 yaşındaki oyuncu Turgut Arseven’in hayatını kaybettiğini son dakika olarak duyurdu. Peki Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven nereliydi? Turgut Arseven nerede toprağa verilecek?

01 Şubat 2019 Cuma 15:33
Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven son dakika öldü Turgut Arseven nerede toprağa verilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 72 yaşındaki oyuncu Turgut Arseven’in hayatını kaybettiğini son dakika olarak duyurdu. Peki Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven nereliydi? Turgut Arseven nerede toprağa verilecek?

Turgut Arseven’in cenaze töreni, 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1947 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven’dir. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çıktı. Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen’in yardımcılığını yaptı.

Turgut Arseven'in tiyatro oyunları

Bir Varmış Bir Yokmuş, Cyrano De Bergerac, Mavi Yapraklı Ev, Umut Çeşmesi, Nuh’un Gemisi, Bir Kavuk Devrildi, Yarısı, Trampacılar, Kocadağlar Ağası, Yakut Balık, Köşebaşı, Anna Karenina, Buzlar Çözülmeden, Tehlikeli Güvercin, İvanov, Taş Bademleri, Köse İle Ese, Scapen’in Dolapları, Bir Ziyaret, Gülnihal, Hamlet, Coriolanus, Kurt, Topuzlu, Mürai, 3. Selim (Kılıç ve Ney), Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Vişne Bahçesi, Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru, Sarıpınar 1914, IV. Murat, Beni Dünya Kadar Sev, Balıkesir Muhasebecisi, Gönlümdeki Osman Hamdi Bey, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Antonius Ve Kleopatra, Gazete Gazete, Cem Sultan, Diğerlerinin Adı Ali (Korku Ruhu Kemirir), Sokağa Çıkma Yasağı, Düş ve Klarnet, Üç Kız Kardeş, Kuşlar, Cem Sultan, Sokağa Çıkma Yasağı, Hırçın Kız, Beni Dünya Kadar Sev. 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:33
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