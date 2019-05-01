Turgut Altınok: "Cumhuriyet Kulemiz Keçiören’imize katma değer katacak"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2003 yılında temeli atılan Cumhuriyet Kulesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanması için kısa süre içerisinde ihale yapılarak çalışmalara başlanacağını belirtti.

Altınok, “Kulemiz Keçiören’imizin güzide bir kültür ve sanat merkezi olacak. Keçiören’in sadece sosyal hayatına değil oluşturduğu katma değerle ekonomisine de canlılık katacak” dedi.

Kule 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak

Ticaretin ilçe ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu ve canlandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Altınok, “Keçiören’de tüten bir baca yok. Yani Keçiören bir sanayi kenti değil. Keçiören’in en önemli gelir kalemi ticarettir” dedi.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

“Ticaretin canlanması için Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz. Cumhuriyet kulemizi inşa etme nedenlerimizin başında Keçiören’i ziyaret etmek isteyen insanların sayısını ve ticaret hacmini artırmak gelmektedir. Kulemizin ihalesi süratle yapılarak inşallah 1,5 yıl içerinde tamamlanacak. Yüksekliği 46 metre daha artırılacak olan kulemizin içeresinde birçok aktivitenin yapılacağı mekânlar bulunacak. Cam fanus içerisinde döner restoranlar, çocuklarımız için uzay terasları, Ankara’ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, sanat galerileri ve alışveriş mekânlarıyla kulemiz Ankara’nın gözbebeği haline gelecek.”

“Keçiören, ‘Türkiye’de gezilmesi gereken yerler’ statüsü kazanacak”

Geçmişte yapılan projelere yenilerini ekleyerek kısa süre içerisinde Keçiören’e, ‘Türkiye’de Gezilmesi Gereken Yerler’ statüsü kazandıracaklarını ve her yaş grubunu kendine çeken bir ilçe olacaklarını ifade eden Altınok, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyamız, hem eğlenceli hem de öğretici bir mekândır. Hint, Pasifik, Atlas Okyanuslarından getirilen 150 tür ve toplamda 4000 adet balığı içerisinde barındırarak çocukların yanı sıra yetişkinleri de cezbetmektedir. Bunun yanında 1653 metre istasyon aralığı ile hem ulaşımda hem de turistik gezilerde kullanılan Keçiören Teleferiğimiz güvenli ve konforlu seyahat imkânıyla Keçiören’i kuşbakışı seyretme imkânı sunmaktadır. Ayrıca Estergon kalemiz var. 14 yıl önce inşa ettiğimiz bir eserimizdi. Özellikle akşam olduğu zaman kırmızı plakalı araçlardan geçilmiyordu. Birleşmiş Milletler gibiydi. Gecekondular kenti olan bir Keçiören’i, modern bir Keçiören haline getirdiğimiz dönemde, ilçemizi taçlandırmak için, tarihimize ve kültürümüze atıfta bulunarak inşa etmiştik. Cumhuriyet Kulemizi ve beraberinde yeni projelerimizi hayata geçirdiğimizde Keçiören eski canlılığına kavuşacak.”