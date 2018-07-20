Diriliş Ertuğrul | Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezonu Eylül'de izleyicilerin karşısında olması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? merak konusu olurken, bir başka merak edilen ise Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda oyuncu kadrosundan ayrılacak isimlerin kimler olacağı. Sosyal medyada Diriliş Ertuğurul'da Ertuğrul'un annesiHayme Hatun ile Ertuğrul Bey'in en yakın arkadaşı olan Turgut Alp'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Diriliş Ertuğrul hayranları, yapımcı şirketten yeni sezonda hangi isimlerin olmayacağı konusunda bir açıklama yapmasını bekliyor.