THY - Konya
0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul | Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in en sevilen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul eylül'de yeni sezona başlayacak. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul ekibinde kimlerin olmayacağı merak edilirken, Turgut Alp ve Hayme Hatun'un yeni sezonda olmayacağı öne sürülüyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:02
Diriliş Ertuğrul | Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezonu Eylül'de izleyicilerin karşısında olması bekleniyor. 

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? merak konusu olurken, bir başka merak edilen ise Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda oyuncu kadrosundan ayrılacak isimlerin kimler olacağı. Sosyal medyada Diriliş Ertuğurul'da Ertuğrul'un annesiHayme Hatun ile Ertuğrul Bey'in en yakın arkadaşı olan Turgut Alp'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Diriliş Ertuğrul hayranları, yapımcı şirketten yeni sezonda hangi isimlerin olmayacağı konusunda bir açıklama yapmasını bekliyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:02
  1. diriliş ertuğrul
  2. hayme hatun
  3. turgut alp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 dakika önce satın aldığı araba küle döndü
    1. 15 dakika önce satın aldığı araba küle..
    2. CHP'li isimden bomba çıkış: İYİ Parti..
    3. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
    4. Terör devleti İsrail yine vurdu!
    5. AK Parti'den kritik bedelli askerlik..
    6. Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş..
    7. Mattis'ten 'F-35' açıklaması:..
    8. Adnan Oktar, Selahattin Demirtaş'ın..
    9. 2018 KPSS lisans sınav giriş..
    10. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    11. Türkiye ve Rusya arasında kritik..
    12. İstanbul'da taksilere sıkı denetim!
    13. Başakşehir bombayı patlattı! Yasin..
    14. Bugatti Veyron'nun yağ değişim ücreti..
    15. Dolmabahçe'de yol çöktü! İstanbul'da..
    16. Muharrem İnce kurultay için yeterli..
    17. Kalp sağlığını korumak için..
    18. Avrupa'da makine kırma hareketleri.....
    19. Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da!
    20. Terör devletine çok sert tepki:..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri