TÜRGEV Zonguldak yurtları adresleri ve telefonları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Zonguldak hangi ilçelerde var? Zonguldak TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Zonguldak hangi ilçelerde var? Zonguldak TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları
Zonguldak Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
19 Mayıs Mah., Yılmaz Birinci Sk., Eski Ereğli Yolu Cad., No:4, Kozlu/Zonguldak [email protected] (0372) 266 23 89
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