TÜRGEV Zonguldak yurtları adresleri ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Zonguldak hangi ilçelerde var? Zonguldak TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları

Zonguldak Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

19 Mayıs Mah., Yılmaz Birinci Sk., Eski Ereğli Yolu Cad., No:4, Kozlu/Zonguldak [email protected] (0372) 266 23 89

TÜRGEV İstanbul yurtları adresleri ve telefonları

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TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları