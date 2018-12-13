TÜRGEV yurtlarını "FETÖ'nün ışık evlerine" benzeten yazara 5 kuruş tazminat

İSTANBUL(AA)- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV), Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın, "Aile içi Kabine Toplantısının Perde Arkası" başlıklı yazısında, TÜRGEV yurtlarını "FETÖ'nün ışık evleri"ne benzeterek itibarını zedelediği iddiasıyla açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı.

İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davacı TÜRGEV vekili avukat Selma Yıldız ile davalılar vekili avukat Temel İzzet Köz katıldı.

Duruşmada söz alan TÜRGEV avukatı Yıldız, vakfın ilk kuruluş tarihinin 1996 olduğunu belirterek, dava konusu yazıda "Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu TÜRGEV'in" denildiğini ancak Erdoğan'ın TÜRGEV'de sadece yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Yıldız, yazıda TÜRGEV'in açtığı yurtların FETÖ'nün "Işık" evlerine benzetildiğine de değinerek, "Binlerce öğrenciye yurt hizmeti veren vakıf, böylesi ağır bir hakaretle zan altında bırakılmış ve itibarı zedelenmiştir. Eleştiri sınırları aşılarak vakfın FETÖ okullarıyla bir gösterilerek müvekkilin kişilik haklarına saldırı yapılmıştır. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Davalılar vekili ise "Başkan" demenin hakaret anlamına gelmediğini savunarak, "Kaldı ki toplumun genelinde böyle bir algı vardır. Işık evleriyle davacıya ait evler aynı mahiyettedir denilmemiş, Işık evlerinin de sonuçta böyle bir noktaya geldiği bahsedilmiştir. Hakaret kastı yoktur. Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, 5 kuruş manevi tazminatın 28 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline hükmetti.

-Olayın geçmişi

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, 28 Eylül 2017'de "Aile içi kabine toplantısının perde arkasını açıklıyorum" başlığı altında bir yazı kaleme almıştı. Yazıda, "Bilal Erdoğan ve sahibi olduğu TÜRGEV'in eğitim alanındaki yoğun faaliyetleri malumunuz.....Yeni Projenin, ışık evleri projesinin kopyası olduğunu hala göremiyorsanız, benim size söyleyecek hiçbir sözüm yok...." ifadelerinin kullanılması üzerine TÜRGEV, avukatları aracılığıyla yazar Takan, gazete imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve gazete yönetim kurulu başkanı Kemal Çelik'e 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Dava dilekçesinde, Takan'ın köşesinde yer alan yazının, vakfın itibarına, onur, şeref ve saygınlığına tahkir niteliğinde ifadeler barındırdığı iddia edilmişti.











