TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları
TÜRGEV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Beyazevler Mah. 80036 Sok. - Çukurova / Adana [email protected] (0322) 226 17 84
TÜRGEV Afyonkarahisar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Erenler Mah., 2789 Sk., No:6, Afyonkarahisar [email protected] (0272)228 10 43 – 53
TÜRGEV Ankara - Etimesgut Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Süvari Mah. 1683 Sok. No: 18 - Etimesgut / Ankara [email protected] (0312) 226 13 78
Ankara - Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu
Ziraat Mah., Ayçe Sk., No:4, Altındağ, Ankara [email protected] 0312 312 06 01 – 02
Antalya - Fatma Aliye Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 3734 Sok. No:2 Kepez / Antalya [email protected] 0 242 290 93 61
Artvin - Nedime Lütfiye Günal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Çayağzı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:15 Merkez / Artvin [email protected] 0 466 212 50 10
Avcılar - Hatice İffet Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. Naz Sok( Seyhun Sok) No: 8 Avcılar / İstanbul [email protected] 0212 590 49 50 – 51
Avcılar 2 Yükseköğretim Yurdu
Gümüşpala Mah. Londra Asfaltı (Sezgin Grup KİA Servisi Üstü) Avcılar/İstanbul avcı[email protected] 0 212 593 64 45
Bahçelievler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5 - Şirinevler [email protected] (0212) 654 26 23-24
Başakşehir - Katibe Atmaca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Sabahattin Zaim Cad. No: 12 Başakşehir/İSTANBUL [email protected] 0212 485 84 42-87-88
Beşiktaş Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
Emniyetevler Mahallesi. Emniyetevler Caddesi.Mehter Sokak. No: 1 Çeliktepe/Kağıthane/İstanbul [email protected] 0 212 264 33 65
Beyoğlu - Ayşe Şasa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Cad. No:108- 1 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul [email protected] 0212 235 49 54
Balıkesir Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
Cumhuriyet Mah., 61 Sk., No:2, Edremit/Balıkesir [email protected] 0266 373 32 88
Bolu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Sümer Mah., Hattat Emin Barın Cad.,No:63-65-69, Merkez/Bolu [email protected] (0374) 217 77 22
Bursa - İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Barış Mh. Ataç Sk. No:1 Nilüfer / Bursa [email protected] 0224 452 26 66
Diyarbakır - Sırri Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Selahaddin Eyyubi Mah., 331. Sk, No:9, Bağlar/Diyarbakır [email protected] (0412) 502 26 41
Edirne - Moralızade Leyla Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Fatih Mah. İbrahim Ay Cad. No:15 Merkez / Edirne [email protected] 0284 235 15 05
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