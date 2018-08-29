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TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları

TÜRGEV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Beyazevler Mah. 80036 Sok. - Çukurova / Adana [email protected] (0322) 226 17 84

TÜRGEV  Afyonkarahisar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Erenler Mah., 2789 Sk., No:6, Afyonkarahisar [email protected] (0272)228 10 43 – 53

TÜRGEV Ankara - Etimesgut Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Süvari Mah. 1683 Sok. No: 18 - Etimesgut / Ankara [email protected] (0312) 226 13 78

Ankara - Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu

Ziraat Mah., Ayçe Sk., No:4, Altındağ, Ankara [email protected] 0312 312 06 01 – 02

Antalya - Fatma Aliye Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 3734 Sok. No:2 Kepez / Antalya [email protected] 0 242 290 93 61

Artvin - Nedime Lütfiye Günal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Çayağzı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:15 Merkez / Artvin [email protected] 0 466 212 50 10

Avcılar - Hatice İffet Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. Naz Sok( Seyhun Sok) No: 8 Avcılar / İstanbul [email protected] 0212 590 49 50 – 51

Avcılar 2 Yükseköğretim Yurdu

Gümüşpala Mah. Londra Asfaltı (Sezgin Grup KİA Servisi Üstü) Avcılar/İstanbul avcı[email protected] 0 212 593 64 45

Bahçelievler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5 - Şirinevler [email protected] (0212) 654 26 23-24

Başakşehir - Katibe Atmaca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Sabahattin Zaim Cad. No: 12 Başakşehir/İSTANBUL [email protected] 0212 485 84 42-87-88

Beşiktaş Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

Emniyetevler Mahallesi. Emniyetevler Caddesi.Mehter Sokak. No: 1 Çeliktepe/Kağıthane/İstanbul [email protected] 0 212 264 33 65

Beyoğlu - Ayşe Şasa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Cad. No:108- 1 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul [email protected] 0212 235 49 54

Balıkesir Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

Cumhuriyet Mah., 61 Sk., No:2, Edremit/Balıkesir [email protected] 0266 373 32 88

Bolu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Sümer Mah., Hattat Emin Barın Cad.,No:63-65-69, Merkez/Bolu [email protected] (0374) 217 77 22

Bursa - İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Barış Mh. Ataç Sk. No:1 Nilüfer / Bursa [email protected] 0224 452 26 66

Diyarbakır - Sırri Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Selahaddin Eyyubi Mah., 331. Sk, No:9, Bağlar/Diyarbakır [email protected] (0412) 502 26 41

Edirne - Moralızade Leyla Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Fatih Mah. İbrahim Ay Cad. No:15 Merkez / Edirne [email protected] 0284 235 15 05

TÜRGEV TÜRKİYE GENELİ YURTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Diyarbakır
  4. Bursa
  5. Bolu
  6. Balıkesir
  7. Artvin
  8. Antalya
  9. TÜRGEVAfyonkarahisar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
  10. TÜRGEV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
  11. TÜRGEV istanbul yurtları
  12. TÜRGEV Ankara - Etimesgut Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

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