Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları

TÜRGEV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Beyazevler Mah. 80036 Sok. - Çukurova / Adana [email protected] (0322) 226 17 84

TÜRGEV Afyonkarahisar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Erenler Mah., 2789 Sk., No:6, Afyonkarahisar [email protected] (0272)228 10 43 – 53

TÜRGEV Ankara - Etimesgut Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Süvari Mah. 1683 Sok. No: 18 - Etimesgut / Ankara [email protected] (0312) 226 13 78

Ankara - Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu

Ziraat Mah., Ayçe Sk., No:4, Altındağ, Ankara [email protected] 0312 312 06 01 – 02

Antalya - Fatma Aliye Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 3734 Sok. No:2 Kepez / Antalya [email protected] 0 242 290 93 61

Artvin - Nedime Lütfiye Günal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Çayağzı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:15 Merkez / Artvin [email protected] 0 466 212 50 10

Avcılar - Hatice İffet Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. Naz Sok( Seyhun Sok) No: 8 Avcılar / İstanbul [email protected] 0212 590 49 50 – 51

Avcılar 2 Yükseköğretim Yurdu

Gümüşpala Mah. Londra Asfaltı (Sezgin Grup KİA Servisi Üstü) Avcılar/İstanbul avcı[email protected] 0 212 593 64 45

Bahçelievler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5 - Şirinevler [email protected] (0212) 654 26 23-24

Başakşehir - Katibe Atmaca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Sabahattin Zaim Cad. No: 12 Başakşehir/İSTANBUL [email protected] 0212 485 84 42-87-88

Beşiktaş Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

Emniyetevler Mahallesi. Emniyetevler Caddesi.Mehter Sokak. No: 1 Çeliktepe/Kağıthane/İstanbul [email protected] 0 212 264 33 65

Beyoğlu - Ayşe Şasa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Cad. No:108- 1 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul [email protected] 0212 235 49 54

Balıkesir Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

Cumhuriyet Mah., 61 Sk., No:2, Edremit/Balıkesir [email protected] 0266 373 32 88

Bolu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Sümer Mah., Hattat Emin Barın Cad.,No:63-65-69, Merkez/Bolu [email protected] (0374) 217 77 22

Bursa - İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Barış Mh. Ataç Sk. No:1 Nilüfer / Bursa [email protected] 0224 452 26 66

Diyarbakır - Sırri Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Selahaddin Eyyubi Mah., 331. Sk, No:9, Bağlar/Diyarbakır [email protected] (0412) 502 26 41

Edirne - Moralızade Leyla Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Fatih Mah. İbrahim Ay Cad. No:15 Merkez / Edirne [email protected] 0284 235 15 05

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