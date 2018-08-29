TÜRGEV yurt başvrusu nasıl yapılır 2018? TÜRGEV yurt başvuru şartları nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. Peki TÜRGEV yurt başvrusu nasıl yapılır? TÜRGEV yurt başvuru şartları nedir?

TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

TÜRGEV Yurda Kayıt Süreci

A.1. Ön Başvuru

Yurtlarımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, web sitemizde bulunan “Ön Başvuru Formu”nu

eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurarak başvurularını gerçekleştirirler.

Bu öğrenciler ihtiyaç söz konusu ise ön başvurunun yanı sıra burs başvurusunu da bu esnada

A.2. Mülakat Daveti

Ön Başvuru Formunu dolduran öğrenciler; TÜRGEV Genel Merkez tarafından değerlendirilir ve uygun

görülenler SMS veya e-mail yoluyla belirlenen tarihlerde mülakata davet edilir.

A.3. Öğrenci Mülakatları ve Yurda Kabul

1. Mülakata gelen öğrenciler komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Akabinde Yurda kabul ve

burs değerlendirme olumlu olumsuz sonuçları mülakatı takip eden saatlerde öğrenciye bildirilir.

2. Yurda kabul edilen öğrenciler, belirlenen miktardaki depozitoyu banka yoluyla ödeyerek dekontu

yurdun mail adresine gönderirler. Depozitosunu ödeyen öğrencilerin yurda ön kaydı gerçekleşmiş olur

ve oda kaydı yapılabilir.

3. Öğrenci ön kayıt yaptırdıktan sonra, kesin kayıt için yurda gelirken gerekli evraklarını yanında

getirmek zorundadır. Aksi halde Kesin Kaydı gerçekleşmez.

A.4. Yurda Kesin Kayıt

1. Gerekli Evrakların Teslimi

Öğrenci, yurda kesin kaydının yapılması için aşağıdaki gerekli evrakları Yurt İdaresine eksiksiz teslim

TÜRGEV YURT KATIYRARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. İkametgâh

2. Sabıka Kaydı

3. 2 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. 5 adet fotoğraf

5. Sağlık Raporu

6. Öğrenci Belgesi

7. Burs için Gerekli Evraklar (B.2. Maddesine bakınız)

4 B- TÜRGEV Burs İşlemleri

B.1. TÜRGEV Burs Başvurusu

Burs Başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, İnternet üzerinden doldurdukları Ön Başvuru Formunda

Burs Başvurularını belirtmek zorundadır. Burs talebinde bulunan öğrenciler mülakata davet edilmeleri

halinde burs için gerekli evrakları yanlarında getirirler. Aksi halde burs değerlendirmesine tabi

B.2. Burs İçin Gerekli Evraklar;

a) Transkript (not durumu dökümü) bilgisi (ara sınıflar için)

b) Anne ve babanın, maaşlı çalışıyorsa maaş bordrosu

İşyeri sahibiyse, son üç yıllık, vergi matrahını gösterir belge

c) İkamet edilen ev kira ise kira sözleşmesi

d) Ailede, okuyan kardeşlerin öğrenim belgesi

e) Öğrencinin yetim ve/veya öksüz olduğunu gösterir belge

f) Aile reisi engelliyse, çalışamayacak oranda engelli olduğunu gösterir rapor

C. Yurt Kuralları

C.1. Genel Yurt Kuralları

1. Öğrenci en geç yurtta barınmaya başlayacağı güne kadar kayıt evraklarını teslim etmek zorundadır.

2. Öğrenci yurt aidatlarını, sözleşmede belirtildiği şekilde yapmakla yükümlüdür.

3. Öğrenci kayıtları bir yıl ile sınırlıdır. Öğrencinin bir sonraki yıl kaydı, Dönem Sonu Mülakatları sonucu belirlenir.

4. Yaz Döneminde yurt kapanır. Yüksek Öğretim yurtlarında; zorunlu staj, yaz okulu ve bütünleme sınavından başka nedenlerle öğrencilere barınma hizmeti sağlanmaz.

5. Burs hakkı kazanan öğrenciler her yıl yeniden değerlendirilir. Mali durumunda bir değişiklik olmayan öğrencinin burs hakkı devam eder. Vakıf her hâlükârda bu konuda inisiyatif kullan kullanma hakkını saklı tutar.

6. Öğrenci ve Veli, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin değişikliklerini yurt idaresine bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde herhangi olumsuz bir durumda yurt idaresi sorumlu değildir.

7. Öğrenci hastalandığında tedavi (doktor, ilaç, tahlil vb.) ücretleri kendisine aittir.

8. Öğrenci haftada bir genel seminer programına, yurtta açılan atölye çalışmalarından da en az bir tanesine katılmak zorundadır.