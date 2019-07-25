TÜRGEV Öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Kız öğrencilerin eğitimine 1996 yılından bu yana aralıksız destek veren TÜRGEV, yeni eğitim-öğretim döneminde açtığı yurtlarla kontenjanınıher yıl artırıyor. İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla 1996 yılında kurulan vakıf, 2012 yılında TÜRGEV adını alarak eğitim faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmeye başladı. TÜRGEV’in hizmet verdiği iller arasında İstanbul, Adana, Afyon, Erzincan, Erzurum, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Trabzon ve Zonguldak bulunuyor.

ÜCRETSİZ KURS VE SEMİNERLER

Sadece barınılacak yer mantığı ile çalışan yurtlar olarak hizmet vermeyen TÜRGEV yurtları, sosyal yaşam merkezi olarak da kendini ayrı bir prestij kazandırmış durumda. Yeni döneme hazırlanan TÜRGEV, yurtlarında düzenlediği eğitim faaliyetleriyle öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirmeleri için ücretsiz kurs ve seminerler düzenliyor. TÜRGEV, öğrencilerinin ihtisas alanlarında yetkinlik kazanmalarının dışında sosyal, kültürel, müzikal, sportif alanlarda yeteneklerine uygun, kendilerine özel ilgi ve gelişim alanları oluşturmalarına imkân sağlıyor. Ayrıca kendi bünyesindeki eğitimlerin dışında öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşması için de destek sunan TÜRGEV, Kariyer Merkezi çatısı altında öğrencileri talep ve eğitim alanlarına göre staj ve iş başvuruları için yönlendiriyor.

DOĞRU SEÇİMİN ADRESİ

Sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek, bedensel ve zihinsel olarak kendilerini hep zinde tutabilmek için eğitim ve seminer programları, atölye çalışmaları ve kariyer planlamaları olan yurtlarda ağırlanan öğrenciler mezun olduklarında yeteneklerini keşfetmiş ve hayata dair planlamalarını doğru bir şekilde yapmış oluyorlar. Hayata daha geniş bir açıdan bakabilen, yaşıtlarına göre daha donanımlı, farklı alanlardaki yeteneklerini sınayarak ilgi alanını belirlemiş ve doğru bir kariyer planlaması yapmış bher bir öğrenci üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğru seçimler yaparak daha kaliteli bir yaşam sürme fırsatını da yakalıyor