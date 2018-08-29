TÜRGEV Kayseri kız yurtları Kayseri TÜRGEV yurt başvuruları 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Kayseri hangi ilçelerde var? Kayseri TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları ve TÜRGEV Kayseri başvuruları

Kayseri - Mihrimah Sultan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Talas Mevlana Mah. Turgut Özal Cad. İzzet Bayraktar Camii Yanı No:31 Talas / Kayseri [email protected] 0352 503 01 26

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