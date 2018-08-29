TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve telefonları İzmir TÜRGEV başvuruları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV İzmir yurtları, İzmir TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları ve TÜRGEV İzmir başvuruları

İzmir Adile Sultan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kızılay Mah.477/2 Sok.No:29 Bornova-İzmir [email protected] 0(232)388 9998-92

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