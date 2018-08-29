TÜRGEV İstanbul yurtları adresleri ve telefonları
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV İstanbul hangi ilçelerde var? İstanbul TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV İstanbul hangi ilçelerde var? İstanbul TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları
TÜRGEV Ankara yurtları adresleri ve telefonları
Avcılar - Hatice İffet Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. Naz Sok( Seyhun Sok) No: 8 Avcılar / İstanbul [email protected] 0212 590 49 50 – 51
Avcılar 2 Yükseköğretim Yurdu
Gümüşpala Mah. Londra Asfaltı (Sezgin Grup KİA Servisi Üstü) Avcılar/İstanbul avcı[email protected] 0 212 593 64 45
Bahçelievler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5 - Şirinevler [email protected] (0212) 654 26 23-24
Başakşehir - Katibe Atmaca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Sabahattin Zaim Cad. No: 12 Başakşehir/İSTANBUL [email protected] 0212 485 84 42-87-88
Beşiktaş Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
Emniyetevler Mahallesi. Emniyetevler Caddesi.Mehter Sokak. No: 1 Çeliktepe/Kağıthane/İstanbul [email protected] 0 212 264 33 65
Beyoğlu - Ayşe Şasa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Küçükpiyale Mah. Zincirlikuyu Cad. No:108- 1 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul [email protected] 0212 235 49 54
Fatih - Cerrahpaşa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:162 Samatya - Fatih / İstanbul [email protected] 0212 633 48 42
Fatih - Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Mevlanakapı Mahallesi. Bala Tekkesi Sokak. No: 8 Fatih / İstanbul [email protected] 0212 585 09 99
Gaziosmanpaşa - Nazlıcan Ekmen Yükseköğretim Kız Yurdu
Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi NO: 87 Küçükköy - Gaziosmanpaşa / İstanbul [email protected] 0212 479 49 52-53-54
Hadımköy Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Ömerli Mah.Terme Sk. Hadımköy Kiptaş Konutları 2 / Arnavutköy / İstanbul [email protected] 0212 798 27 42
Kadıköy - Hasanpaşa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Hasanpaşa Mahallesi. Uhuvvet Sokak. No: 42/D Kadıköy / İstanbul [email protected] 0216 327 53 89 – 90
Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Sultanselim Mah. Şahinler Cad. No:14 Kağıthane/İSTANBUL [email protected] 0212 268 74 22
Kartal - Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
Esentepe Mahallesi. Pamuk Sokak. No: 9 Kartal / İstanbul [email protected] 0 216 306 18 64
Mecidiyeköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:114 Şişli / İstanbul [email protected] 0212 217 27 04
Esenler - Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Fevzi Çakmak Mah. 1140 sok No:18 Esenler / İstanbul [email protected] 0212 429 49 50 YURDA SORU SORBAŞVURU YAP Esenyurt Yükseköğretim Yurdu
Esenyurt Yükseköğretim Yurdu
Çınar Mahallesi Ahmet Arif Cad. No:30 Esenyurt/İstanbul