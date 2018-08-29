TÜRGEV Gaziantep yurtları adresleri ve telefonları 2018 Gaziantep TÜRGEV başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Gaziantep hangi ilçelerde var? Gaziantep TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları ve TÜRGEV Antep başvuruları

Gaziantep - Hatice Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

15 Temmuz Mahallesi 148200 Nolu Sokak No:4 Şehitkamil - Gaziantep [email protected] 0342 360 53 00

TÜRGEV yurt başvrusu nasıl yapılır 2018? TÜRGEV yurt başvuru şartları nedir?

TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları