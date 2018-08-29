TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları 2018 TÜRGEV Diyarbakır adresi

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'da açıklanmasıyla birlikte üniversiteyi çeşitli illerde okuyacak öğrenciler, tercih ettikleri ildeki yurtları ve adreslerini araştırmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Diyarbakır yurtları, Diyarbakır TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları ve TÜRGEV Diyarbakır başvuruları

Diyarbakır - Sırri Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Selahaddin Eyyubi Mah., 331. Sk, No:9, Bağlar/Diyarbakır [email protected] (0412) 502 26 41

TÜRGEV yurt başvrusu nasıl yapılır 2018? TÜRGEV yurt başvuru şartları nedir?

TÜRGEV yurtları hangi illerde var? TÜRGEV yurtları ve telefonları