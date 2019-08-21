TÜRGEV burs başvurusu ne zaman? TÜRGEV burs başvuru şartları | TÜRGEV yurtları başvuru

TÜRGEV İhtiyaç ve başarı burs türlerinde nakdi burs başvuru ve yurt kayıtlarımız devam etmektedir. TÜRGEV 1996 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla kurulmuştur. 2012’den itibaren hizmet alanını Türkiye çapına yayarak adını Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirmiştir. TÜRGEV öğrencilere hem yurt hem de burs ve kredi hizmeti vermektedir. TÜRGEV sayesinde binlerce öğrenci burs imkanına sahip olmuştur. Peki TÜRGEV burs başvurusu ne zaman? TÜRGEV burs başvuru şartları neler? TÜRGEV yurt başvurusu nasıl yapılır? TÜRGEV yurtları nerelerde var? İşte detaylar.

TÜRGEV yurtlarına kayıt yaptırmak ve/veya burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, kurumun internet sitesinde bulunan “Ön Başvuru Formunu” eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurarak başvurularını gerçekleştirirler. Dileyen öğrencilerimiz hem yurt hem burs başvurusunu aynı anda yapabilir ya da yalnızca burs başvurularını ön başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilirler.

B.TÜRGEV Mülakat daveti

Ön başvuru formunu dolduran öğrenciler Vakıf yetkilileri tarafından mülakata davet edilir.

C. Öğrenci Mülakatları ve Yurda Kabul Süreci Öğrenci mülakatları komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Öğrenciye, mülakat sonucuna dair bilgilendirme yurt ve / veya burs başvuru durumuna göre ilgili yurt idarecileri ya da Vakıf yetkilileri tarafından yapılır. Mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenciler, yurt ve / veya burs başvuru durumuna göre gerekli kayıt evrakları ve belirlenen miktardaki depozito ile işlemlerini tamamlar. Öğrenci işlemleri tamamladığında kesin kaydı yapılır. Aksi halde kesin kayıt gerçekleşmez.

D. TÜRGEV Yurt kayıt evrakları

1. İkametgâh Belgesi,

2. Sabıka Kaydı,

3. Nüfus Cüzdanı / T.C Kimlik Kartı Fotokopisi (2 Adet) ya da Pasaport Fotokopisi (2 Adet / Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

4. Vukuatlı Nüfus Kâğıt Örneği

5. 5 Adet Fotoğraf

6. Sağlık Raporu

7. Öğrenci Belgesi

*E-Devlet üzerinden alınabilen belgeler kabul edilecektir.

E. Burs Başvurusu

Burs Başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden doldurdukları ön başvuru formunda burs başvurusunu belirtmek zorundadır. Burs talebinde bulunan öğrenciler vakıf yetkilileri tarafından

belirtilen şekilde ve sürede gerekli evrakları teslim etmelidirler. Aksi halde burs değerlendirmesine tabi tutulmazlar.

İhtiyaç Bursları & Başarı Bursları Gerekli Evraklar Listesi

İhtiyaç bursu başvurusu için gerekli belgeler

1. Birlikte yaşadığı ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgâh belgesi,

2. Bağlı olduğu Nüfus Dairesince düzenlenen ya da E-Devlet üzerinden alacağı "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği"

3. Okuyan kardeşi var ise okullarından alacakları öğrenci belgeleri,

4. Öğrencinin başka kurumdan aldığı burs varsa bu bursu gösteren belge,

5. Gelir beyanı ile ilgili olarak;

a. Öğrencinin birlikte yaşayıp evin geçimini sağlayan anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu (1 Yıllık),

b. Öğrencinin birlikte yaşayıp evin geçimini sağlayan anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu tüccar, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Gelir Vergisi Beyannamesinin ve Vergi Levhasının fotokopisi,

c. Varsa öğrencinin yaşadığı hanede bulunan yetişkinlerden çalışmayanlar için Sosyal Güvenlik kurumundan durumunu gösterir onaylı belge,

d. Varsa öğrencinin birlikte yaşayıp evin geçimini sağlayan anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin üzerine kayıtlı mülkleri gösteren belgeler (turkiye.gov.tr adresinden edevlet şifresi kullanılarak temin edilebilir),

e. Varsa öğrencinin yaşadığı hanede bulunan emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge ya da aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi,

f. Muafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi,

g. Oturduğu ev kira ise kira kontratının fotokopisi, lojman ise lojman belgesi, kendi eviniz ise EDevletten alınacak çıktı ya da tapu fotokopisi,

h. Kredi ödemeli bir evde oturuluyorsa ilgili banka makbuzları,

i. Ön Başvuru formunda belirtilen diğer giderler ve okuyan kardeş giderlerine dair belgeler

6. Şehit ve gazi çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge,

7. Çocuk bakım kuruluşlarında kalmış, lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge

8. Başvuranın ya da aile fertlerinin engeli mevcutsa, tam teşekküllü hastaneden alınacak durumlarını bildirir rapor,

9. Burs Komisyonu tarafından belirtilecek diğer belgeler talep edilmektedir. TÜRGEV yurt ve burs başvurusu detayları için kurumun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.