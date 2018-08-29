TÜRGEV Ankara yurtları adresleri ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Ankara hangi ilçelerde var? Ankara TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları

TÜRGEV İstanbul yurtları adresleri ve telefonları

Ankara - Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu

Ziraat Mah., Ayçe Sk., No:4, Altındağ, Ankara [email protected] 0312 312 06 01 – 02

Ankara - Etimesgut Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Süvari Mah. 1683 Sok. No: 18 - Etimesgut / Ankara [email protected] (0312) 226 13 78