Turgay Tanülkü'nün 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı

Oyuncu Turgay Tanülkü, çocuk ve gençlik anılarını, Türk sinemasının dünden bugüne yolculuğunu anlattı.

"Evladın kıymetini anlarsınız"

26 çocuğu evlat edinen Tanülkü, "Evlatlarımın 11'i mezun olup yuvalarını kurdular, 8 tane de torunum var. Soyisimleri benimkinden farklı ama insanın kokusunu alabilirseniz, evladın kıymetini anlarsınız. Ben insanlara ulaşabilmek için tiyatroyu kullanıyorum. Cezaevlerinde oyunlar oynuyorum. Gönül işi olarak yapıyorum bunu." diye konuştu.

"Kavgasını vermediğimiz şeyin kıymetini bilmiyoruz"

Sinema filmlerini izlerken bazen duygulanıp ağladığını aktaran oyuncu, bir arkadaşının Müslüman olma hikayesini şöyle anlattı:

"Yıllar önce Fransız yönetmen bir arkadaşımla Artvin'de film çektiğimiz bir gün, sabah ezanını dinlemiştik. Arkadaşım ezandan çok etkilendi, her sabah kalkıp ezanı dinliyordu. Hatta bir gün götürüp müezzinle tanıştırdım, ondan da dinledi. O etkilenmenin neticesinde Müslüman olmaya karar verdi ve artık Hopa'da yaşıyor. Biz biraz miras gibi gelen şeyin kavgasını yapmıyoruz ama mücadeleyle sahip olduklarımızın yapıyoruz. Yani kavgasını vermediğimiz şeyin kıymetini bilmiyoruz. Fransız arkadaş İslam'ın kıymetini çok iyi biliyor ama. Müslümanların yaşadığı dramlarla alakalı sürekli bana telefon açıyor."

"Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"

Oyuncu Turgay Tanülkü, kendi ruhuna yakıştırdığı rolleri seçtiğini aktararak, "Oyunculuk hayatın her alanında var. Sabah elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz, oyunculuk başlıyor belki de. Eskiden racon sahibi insanlar vardı, insanların arasında bir münakaşa olduğunda kendi usulünce çözerlerdi. Şimdi ise bizler birçok şeyi kanıksadık" dedi.