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CHP Bursa Nilüfer İlçe Belediye Başkanı adayı Turgay Erdem kimdir? son dakika

Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıda belirlenen adaylardan biri de CHP Bursa Nilüfer İlçesi Belediye Başkan adayı Turgay Erdem olarak belirlendi. Peki CHP Bursa belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Bursa Nilüfer Belediye başkan adayı Turgay Erdem kimdir? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

04 Ocak 2019 Cuma 14:42
CHP Bursa Nilüfer İlçe Belediye Başkanı adayı Turgay Erdem kimdir? son dakika

Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıda belirlenen adaylardan biri de CHP Bursa Nilüfer İlçesi Belediye Başkan adayı Turgay Erdem olarak belirlendi. Peki CHP Bursa belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Bursa Nilüfer Belediye başkan adayı Turgay Erdem kimdir? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

CHP Bursa Nilüfer İlçesi Belediye başkan adayı Turgay Erdem oldu. 

Turgay Erdem kimdir?

1959’da Bursa’da doğan Turgay Erdem, ilköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde yaptı. 1977’de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 1983’te bitirdi. 1985’te Bursa’da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998’den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı’na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006’da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi bulunan Turgay Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer’e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı.

35 yılı aşkın bir süre Nilüfer’de ikamet eden Turgay Erdem bir kız babası ve bir torun dedesi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 19:47
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