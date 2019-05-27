Turgay Erdem açılışa hazırlanan projeleri inceledi

Nilüfer Belediyesi’nin çalışmaları devam eden projelerini yerinde inceleyerek gelinen aşama hakkında bilgi alan Başkan Turgay Erdem, “Önceliğimiz en kısa zamanda yarım olan işlerimizi tamamlamak. Ardından yeni projelerle devam etmek istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, toplumun her kesimine dokunacak projelerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Dr. Sibel Özer, Zafer Yıldız, Engin Yener, Remzi Çınar, Adem Vural ve ilgili birim müdürleriyle birlikte iki gün boyunca, çalışmaları devam eden ve çoğu tamamlanma aşamasına gelen projeleri yerinde inceledi.

Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi, Konaklı Mahallesi’ndeki sosyal tesis, Özlüce Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Lions&Ercan Dikencik Alzheimer Konuk Evi, Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki spor salonu, Konak Mahallesi’ndeki Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Çamlıca Mahallesi’ndeki İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve 23 Nisan Mahallesi’ndeki Burak Berk Kreşi projelerini yerinde inceleyen Başkan Turgay Erdem, eksikliklerin giderilerek projelerin bir an önce hayata geçirilmesi talimatını verdi.

“Önceliğimiz projeleri tamamlamak”

Projelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeleri incelerken, yeni yatırımlar için de yer tespiti yaptıklarını söyledi.

Başkan Turgay Erdem, “Yeni projeler için yer tespiti yaptık ve planlarımızı, stratejik plana ekleyeceğiz. Devam eden projelerin tamamlanması için ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğunu belirledik. Önceliğimiz en kısa zamanda yarım olan işlerimizi tamamlamak. Ardından yeni projelerle devam etmek istiyoruz. Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi’ni bayramdan sonra açmayı planlıyoruz. Hiç bir projeyi yarım bırakmak istemiyoruz” dedi.