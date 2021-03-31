Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazının farz zannediyor!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan-ı Şerif’in yaklaşması nedeniyle akıllarda yer eden soruları cevapladı. Koca, akşam saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak camilerde teravih namazının kılınmasının yasaklanmayacağını söyledi.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından ‘herbokolog’ diye tabir edilen sözde gazetecilerin önde gelenlerinden Bülent Aydemir, hükümeti hedef alırken yine rezil oldu. HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, teravih namazlarını camide kılmak isteyen vatandaşlara serbestlik tanınmasını yorumlarken, verilen kararlarda tutarsızlık olduğu imasında bulundu.

Aydemir, teravih namazı için “bunlar farz olan ibadetler, tabii ki yapılacak” diyerek cehaletini ortaya koyarken, namaza gidecek olan vatandaşların polis tarafından çevrileceğini söyleyerek konuyu farklı yöne çekmeye çalıştı.

“Bunlar farz şeyler”

Aydemir şunları söyledi:

“Tabi burada eleştirilen şeyler de oldu. Ramazan ayına giriyoruz. Bir yandan ibadetimizi yaparken bu şartlarda virüsten nasıl korunacağız, teravih namazları, bunlar namazlarını kaçırmayanlar için elzem. Nasıl kılınacak? Teravih namazı dokuz saatiyle çakışıyor. Sağlık Bakanı diyor ki, camiler kapalı olmayacak. Hassasiyet gösterilerek tedbirler alınmaya devam edilecek. Namaza gittim, dönüyorum, polis beni çevirdi, ne diyeceğim? Saat dokuzda kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yürüyerek mahalle camisine araçsız bir şekilde, ya da ne bileyim, en yakında neredeyse… Bazı sitelerin içinde cami var bazılarında yok. Bazı camiler kalabalık oluyor belki teravihte daha kalabalık olacak. Biz tabi ibadetimizi yapacağız, bunlar farz şeyler bizim için. Ama çifte standart olmayacak. Kovid nedeniyle işini kaybedenler varken, ben kafama göre takılıyorum, bunu yapmam lazım deme lüksümüz var mı bilmiyorum, tartışmalı.”