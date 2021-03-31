  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazının farz zannediyor!
Siyaset

Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazının farz zannediyor!

Turgay Ciner’in HaberTürk Ankara Temsilcisi olarak atadığı “tetikçi” Bülent Aydemir, AK Parti hükümetinin koronavirüs tedbirlerini eleştirmek isterken yine rezil oldu. Daha önce Kur’an-ı Kerim ayetlerine dil uzatarak kadın cinayetlerini İslam’a bağlayan Bülent Aydemir, bu kez de teravih namazının farz olduğunu söyleyerek maval okudu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:26:00 -

 yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan-ı Şerif’in yaklaşması nedeniyle akıllarda yer eden soruları cevapladı. Koca, akşam saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak camilerde teravih namazının kılınmasının yasaklanmayacağını söyledi.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından ‘herbokolog’ diye tabir edilen sözde gazetecilerin önde gelenlerinden Bülent Aydemir, hükümeti hedef alırken yine rezil oldu. HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, teravih namazlarını camide kılmak isteyen vatandaşlara serbestlik tanınmasını yorumlarken, verilen kararlarda tutarsızlık olduğu imasında bulundu.

Aydemir, teravih namazı için “bunlar farz olan ibadetler, tabii ki yapılacak” diyerek cehaletini ortaya koyarken, namaza gidecek olan vatandaşların polis tarafından çevrileceğini söyleyerek konuyu farklı yöne çekmeye çalıştı.

“Bunlar farz şeyler”

Aydemir şunları söyledi:

Tabi burada eleştirilen şeyler de oldu. Ramazan ayına giriyoruz. Bir yandan ibadetimizi yaparken bu şartlarda virüsten nasıl korunacağız, teravih namazları, bunlar namazlarını kaçırmayanlar için elzem. Nasıl kılınacak? Teravih namazı dokuz saatiyle çakışıyor. Sağlık Bakanı diyor ki, camiler kapalı olmayacak. Hassasiyet gösterilerek tedbirler alınmaya devam edilecek. Namaza gittim, dönüyorum, polis beni çevirdi, ne diyeceğim? Saat dokuzda kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yürüyerek mahalle camisine araçsız bir şekilde, ya da ne bileyim, en yakında neredeyse… Bazı sitelerin içinde cami var bazılarında yok. Bazı camiler kalabalık oluyor belki teravihte daha kalabalık olacak. Biz tabi ibadetimizi yapacağız, bunlar farz şeyler bizim için. Ama çifte standart olmayacak. Kovid nedeniyle işini kaybedenler varken, ben kafama göre takılıyorum, bunu yapmam lazım deme lüksümüz var mı bilmiyorum, tartışmalı.

HaberTürk'te küstah ifadeler! Ayetlerin yorumlarına çekidüzen istiyorlar
HaberTürk'te küstah ifadeler! Ayetlerin yorumlarına çekidüzen istiyorlar

Gündem

HaberTürk'te küstah ifadeler! Ayetlerin yorumlarına çekidüzen istiyorlar

Turgay Ciner’in tetikçi işçisi yine Akit’e dil uzattı! Kendini milletten ve Meclis’ten üstün gördü
Turgay Ciner’in tetikçi işçisi yine Akit’e dil uzattı! Kendini milletten ve Meclis’ten üstün gördü

Gündem

Turgay Ciner’in tetikçi işçisi yine Akit’e dil uzattı! Kendini milletten ve Meclis’ten üstün gördü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yalaka' İlyas Salman CHP Grup Toplantısı'na katıldı
Siyaset

'Yalaka' İlyas Salman CHP Grup Toplantısı'na katıldı

İlyas Salman, rozetiyle birlikte CHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. İlyas Salman'ın bu hareketi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalaka..
İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı
Ekonomi

İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı

Dolar ve altında başlayan kur dalgalanmaları devam ederken, İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş, bu yıl için gram altında 600 TL se..
Emin Çölaşan fena halde rezil oldu
Gündem

Emin Çölaşan fena halde rezil oldu

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümeti eleştirirken fena halde rezil oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay