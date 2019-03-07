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Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli haber

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya’nın her köşesine sulama tesisleri, haller, mezbahalar yapan, eli nasırlı çiftçisine elektriği bedava kullandıran bir belediye olduk.

07 Mart 2019 Perşembe 17:28
Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli haber

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya’nın her köşesine sulama tesisleri, haller, mezbahalar yapan, eli nasırlı çiftçisine elektriği bedava kullandıran bir belediye olduk. Bunlarla birlikte tarım marketi, tohum, fide, faydalı böcek desteği, süt tankı ve soğuk hava depoları projeleri ile tarım sektörüne desteğimiz katlanarak devam edecek” dedi.Türel, belediye olarak kuracakları tarım marketlerle çiftçinin ana kalemlerdeki girdi maliyetinin düşeceğini, uygun faizli tarıma özel kredi kartıyla da ödeme kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Kumluca Domatexpo Fuarı’na katılarak, hortumdan zarar gören çiftçilere gübre dağıttı. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüneher zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Türel, “Antalya’nın her köşesinde kapalı devre sulama suyu sistemleri yapıyoruz, toprağın bereketini artırıyoruz. Haller, mezbahalar yapan, eli nasırlı çiftçisine elektriği bedava kullandıran bir belediye olduk. Güneş elektrik santrallerinden elde ettiğimiz enerjiyi bu dönemde Antalya büyükşehir belediyesine bağlı olan sulama suyu ve kooperatiflerinde çiftçimize sulama suyunda ücretsiz kullandırmıştık. Bu dönem bir adım daha ileriye götürüyoruz Antalya’mızda tüm sulama suyu ve kooperatiflerinde sulama suyunda elektriği yaklaşık 50 bin çiftçimize bedava kullandıracağız” dedi.


“Tarım marketle maliyet düşecek”


Kumluca Büyükalan sulama suyu projesini 2 bin dekar alanda 1 milyon 400 bin TL maliyetle tamamladıklarını anlatan Türel, “Mavikent ve Altınyaka kooperatiflerimize enerji desteği sağladık. Bu kooperatiflerimiz artık sulama suyunda elektriğe para ödemiyor. Yeni dönemde çiftçimiz özellikle girdi maliyetlerinin artması nedeniyle istediği düzeyde gelir elde edemediğinden şikayetçi. Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağımız tarım marketlerimiz ile çiftçimizin ana kalemlerdeki girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize bu ürünlerin satışını en az yüzde 20 daha ucuza çiftçimize sağlamış olacağız” diye konuştu


Tarıma özel kredi kartı


Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılda 100 bin adet zeytin, ceviz, badem fidanı desteği sağlayacağız. Yılda 6 milyon adet sarı mavi yapışkan tuzağını yüzde 50 indirimli dağıtacağız.


Turunçgillerde zirai mücadelede yılda 6 milyon faydalı böcek çiftçilerimizin kullanımına ücretsiz sunuluyor. Çiftçimizin bu tarım marketlere alışverişini kolayca yapabilmesi içinde kamu bankaları ile anlaşacağız. Tarım marketlerde geçerli kredi kartları temin ederek çiftçimize önemli bir ödeme kolaylığı sağlayacağız ve uygun faizli, vadeli bir satın alma imkanını oluşturacağız. Sertifikalı tohum desteği sağlayarak üretimde bereketli bir tohum dönemini başlatıyoruz. Yeni haller, açık kapalı sulama sistemleri, güneş tarlaları, süt soğutma tankları, soğuk hava depoları ve mezbahalarla tarım sektörüne büyük destek vereceğiz.”


Başkan Menderes Türel, Kumluca Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Türel, hayırlı işler bol kazançlar dileklerini iletti. Başkan Türel’e yakın ilgi gösteren esnaf, Kumluca’ya hizmetleri için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:28
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