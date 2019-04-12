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Seçim 2019 Sayfası

Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik memuru" iddiasını ispata davet etti

12 Nisan 2019 Cuma 00:09
Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik memuru" iddiasını ispata davet etti

ANTALYA (AA) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.

Türel, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

"Köşeme çekilip etliye sütlüye karışmayayım istiyorum ama attığınız iftiralar inanın kargaları güldürür. Seçimlerde bir sürü iftira attınız ve kazandınız, hayırlı olsun.

Konuşmak istemiyorum ama mecbur bırakıyorsunuz. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Bunun Sayın Gürsel Tekin 4 bininin bankamatik olduğunu ve Sayın Muhittin Böcek tarafından işten çıkarıldığını söylüyor.

Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya'da gurur duyduğumuz katlı kavşakları, raylı sistemleri, altyapıyı, üst yapıyı ben kiminle yaptım Allah aşkına."

Türel, Böcek ve Tekin'i, bu 4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıklamaya davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 00:09
  1. "bankamatik memuru" iddiası
  2. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

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