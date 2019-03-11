Türel: “Şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağız”

Cam Piramit’teki esnaf buluşmasına katılan Başkan Menderes Türel, “Antalya artık şampiyonluğa oynayan bir şehir. Tramvayı bitireceğiz, metroyu yapacağız. Balbey’de tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız. Falez ve Antalyaspor kavşakları arasındaki trafiği yer altına alıp, üstünü muhteşem bir Millet Bahçesi yapacağız. Lara’da kruvaziyer limanı da bitirdiğimizde artık esnaf kardeşlerimizle hep birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cam Piramit’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı gerçekleşen esnaf buluşmasında konuştu. Esnafın karşısına seçimden seçime çıkan bir belediye başkanı olmadığını söyleyen Türel, “Her sene esnaf odalarıyla çalıştaylar yaptık. Sorunları konuştuk ve esnafımıza nasıl destek veririz onlar için gayret ettik. Siz benim çalışmamı, gayretimi en iyi bilmesi gereken şahitlerimsiniz. Yaptığım ve yapacağım projelerin çoğu Antalya ticareti, turizmi içindir yani sizler içindir. Bu seçimler benim olduğu kadar ziyadesiyle hatta daha fazla sizin seçiminizdir. Bu sebeple her birinizden ayrı ayrı destek istiyorum. Helallik istiyorum. Bu seçim Antalya’ya hizmet seçimidir” dedi.

Esnaf için çalışıyoruz

Şehir merkezinin canlanması, esnafın turizmden faydalanması için çalıştıklarını belirten Türel, “Kaleiçi’ni yaptık. Cumhuriyet Meydanı’nı yaptık. Ali Çetinkaya Caddesi’ni yaptık. Türkiye’de ilk defa AVM yapmayan halka açık park yapan bir Belediye Başkanı olarak tarihteki yerimizi aldık. Şehir merkezimizi güzelleştiriyoruz ki turist gelsin, esnaf kazansın. Derdimiz bu. Şarampol Caddesi Projemizi esnafımız için yaptık. Doğu Garajı Projemizi esnafımız için tamamlıyoruz. Herkes 2009-2014 arası bizim olmadığımız dönemi hatırlasın. 2009’da ben seçimi kaybettim ama asıl kaybeden Antalya esnafı oldu. Çünkü doğru dürüst bir çivi çakılmadan 5 sene kaybettik” diye konuştu.

Antalya şampiyonluğa oynayan bir şehir

Antalya’nın 40 yıldır çözülmeyen problemlerini çözdüklerini kaydeden Başkan Türel şunları söyledi: “Kırcami, Kepez, Çalkaya imar problemlerini çözdük Arıtma tesisleri yaptık. Konyaaltı Sahili, Boğaçayı hepsi birbirinden değerli projeleri hayata geçirdik. 19 ilçemizin hepsine 539 kırsal ilçemize hizmet götürdük. Antalya artık şampiyonluğa oynayan bir şehir. Tramvayı bitireceğiz, metroyu yapacağız. Balbey’de tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız. 100. Yıl’da Falez ve Antalyaspor kavşakları arasındaki hemen arkamızdaki trafiği yer altına alacağız. Ve üstünü muhteşem bir Millet Bahçesi yapacağız. Lara’da kruvaziyer limanı da bitirdiğimizde artık hep birlikte esnaf kardeşlerimizle birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağız.”

Boş vaatlere kanmayın

Gelecek 5 yılda 20 milyar liralık yatırım yapacaklarını kaydeden Türel, şöyle konuştu: “Metro, Kruvaziyer Liman, Boğaçayı 2 ve 3’üncü etapları, diğer projelerimiz toplamda 70 bin kişiye 359 projemizle iş sahası açacağız. Bu projelerin kendisi bile Antalya ticaretine bereket demektir. Lütfen bizim projelerimizi inceleyin. Bir de diğer arkadaşların projelerine bakın. Suyu biz satacağız sütü biz satacağız mamayı, yemi, eti biz satacağız diyorlar. Her şeyi belediye satarsa esnaf ne satacak Allah aşkına. Bazıları galiba sizin ekmeğinize göz dikmiş. Hesap kitap bilmeden bir ciddi çalışma yapmadan meydana çıkmışlar. Antalya gerçekten bu sözleri hak etmiyor. 2009’da halk boş vaatlere inandı şimdi yine inanır diye düşünüyorlar. 2009’da hatırlayın bedava elektrik 100 bin kişiye iş diye çıkmışlardı. 2009’da biz bu filmi görmüştük. Bu defa daha da kötüsü izlemeye hiç gerek yok.”

Vizyon yok hazırlık yok

Başkan Türel şöyle devam etti: “ Kruvaziyer limanı biz söyledik karşı çıktılar şimdi biz yapacağız diyorlar ama çalışmadan konuşuyorlar. Büyük limanın içerisinde kruvaziyer liman yapacaklarmış. Büyük limanın içerisinde 1 santim genişleyecek alan yok. Bunun içerisine kruvaziyer limanı yapacağım demek şapkadan tavşan çıkartacağım demektir. Vizyon yok, proje yok, hazırlık yok, bilgi yok, ekip yok. İnanınız üzülüyorum.”

Antalya için tarihi bir fırsat dönemi

“Antalya gibi bir dünya şehrine büyük projelerle yarışmak yakışır” diyen Türel, “O yüzden adaylar değil projeler yarışsın. Siyaset değil hizmetler yarışsın diye her yerde söyledim. Bizim ilk dönemimiz altyapı projesi dönemi oldu. 5 yıl ara verdiğimiz için bu dönem çevre yolları, kavşaklar, 2. etap tramvaya ancak sıra geldi. Yine de parklar yaptık, sosyal hizmetlerde Türkiye’ye örnek olduk. Sosyal kart, emekliye indirimli toplu taşıma, Alzheimer hasta merkezi, yatalak hastalar için özel hastane, engellilere evde hizmet için büyük çalışmalar yaptık. Yolu olmayan suyu olmayan köylere yatırım götürdük. Sulama projeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem bu sosyal yardım projelerinde çok daha büyük bir hamle yapacağız. Balbey ile birlikte şehir merkezimizin çehresi değişecek. Önümüzdeki 5 yıl Antalya için tarihi bir fırsat dönemidir” ifadelerini kullandı.