Türel: “Notere gidecek vakit olmasın diye projeleri sona bıraktım”

Antalya’da artık 5 bin litre suyun ve sabah 05.00 ile 07.00 arası 19.00 ile 21.00 arası toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “Diyorlar ki niye son dakika açıkladın. Ne yapayım elinde projesi olmayanlar bizim projeleri kopyalıyor. Ondan sonra da benim projem notere tasdik ettirmiştim diye millete yutturmaya çalışıyor. Ben de notere gidecek vakit olmasın diye bu projeleri sona bıraktım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elazığ ve Gönül Dostları Antalya Birlik ve Beraberlik Buluşması’na katıldı. Cam Piramit’te muhteşem bir kalabalığa hitap eden Türel, Antalya’da görev yaptıkları dönemde çok önemli eserlere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Antalya’mız bizim olduğumuz dönemlerde kazandı ama Antalya, bizim olmadığımız dönemlerde maalesef kaybetti. 2009-2014 arası hizmet adına Antalya, bir milim mesafe almadı. Şimdi aynı filmin daha kötü kopyasını bize seyrettirmeye çalışıyorlar. O zamanlar batık belediye, bitik belediye deniliyor idi. Birileri sordular. Dediler ki, ‘Belediye batık da nasıl yöneteceksin?’’ Antalya, Ankara’dan zengin kardeşim’ dediler. Şimdi de aynı edebiyat. Yine batık, bitik belediye diyorlar. Akabinde yine soruyorlar; ‘Madem öyle, nasıl yapacaksın?’ ‘Antalya, Antalya’ya yeter’ diyor. Biz de Antalya, dünyaya yeter diyoruz. Aramızdaki fark bu.”

“Projelerimizi kopyalıyorlar”

Yeni dönem için açıkladıkları 359 projede 70 bin kişinin istihdam imkanı bulacağını belirten Başkan Türel “Son 1 haftada yeni projelerimizi açıkladık. 5 bin litre su artık Antalya’da ücretsiz olacak. Sabah 05.00 ile 07.00 arası 19.00 ile 21.00 arası toplu ulaşım ücretsiz. Uygulanmaya başlandı. Diyorlar ki bu seçim vaadi niye son dakikaya açıkladın. Ne yapayım

elinde projesi olmayanlar bizim projeleri kopyalıyor. Ondan sonrada benim projem diye millete yutturmaya çalışıyor ve sonrasında da ben notere gidip tasdik ettirmiştim projeleri diyor. Ben de notere gidecek vakit olmasın diye projeleri sona bıraktım” dedi.

Ev kadınlarına 5 bin TL işletme sermayesi

Başkan Türel daha sonra Kepez Zeytinlik Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Coşkulu kalabalığa seslenen Türel, sosyal projelerle Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, şunları akardı: “Sosyal belediyecilikte çığır açmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde evinde üretim yapmak isteyen kadınlara sıfır faizli, ilk yılı ödemesiz, 5 yıl vadeli 5 bin lira işletme sermayesini biz vereceğiz. Ev hanımlarının ürettiklerini satmaları için satış üniteleri sunacağız. Şu anda 14 bin vatandaşımızda sosyal kart verdik. Kredi kartı gibi marketten istediği gibi alışveriş edebiliyor. Bu dönemde 30 bin vatandaşımıza çıkartıyoruz. Geçen dönem 10 bin ortaokul ve lise öğrencimize verdiğimiz eğitim bursunu üniversiteyi de ekleyerek 30 bin kişiye çıkartıyoruz.”

Antalya ittifakını oluşturmaya çalışıyoruz

Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu ancak Antalya’daki bütün siyasi görüşlere açık olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, biz Antalya İttifakı’nı oluşturmaya çalışıyoruz. Vatanını milletini seven herkesin bizim yanımızda yeri var. Bizim yanımızda kimin yeri yok? Terörist başına özgürlük mitingi yapanları biz asla yanımıza almadık, almayız. Vatan hainleriyle, bölücülerle terörist sevicileriyle biz yürümeyi” diye konuştu.

“Dünü unutma yarını seç Antalya’m”

Türel sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz kazandığımızda Antalya kazanmışsa, biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişse aklımızla vicdanımızı birleştirip Antalya’da benim sorunlarımı kim daha iyi çözebilir, Antalya’ya 359 proje ile kim 70 bin kişiye iş imkânı açabilir, Antalya’da 5 bin litre suyu kim ücretsiz, belirli saatlerde toplu ulaşımı kim ücretsiz yapabilir. Bunların muhasebesini iyi yapıp doğru bir karar verdiğimizde hep birlikte kazanacağız. Pazar günü sandık başına gittiğimizde önce Antalya diyeceğiz. Dünü unutma yarını seç Antalya’m diyoruz.”