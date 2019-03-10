0553 313 94 23

Türel: Korkuteli çağ atlayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli’nde Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek’in proje tanıtım toplantısına katıldı.

10 Mart 2019 Pazar 14:06
Türel: Korkuteli çağ atlayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli’nde Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Bugüne kadar verdiği sözlerin fazlasını yerine getirdiğini belirten Türel, “Ömer İşlek’in sunacağı bütün projeler aynı zamanda Menderes Türel’in de projesidir. Ömer İşlek’in verdiği söz Menderes Türel’in sözüdür, Devlet Bahçeli’nin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez geçen hafta Korkuteli’nin özlemle beklediği doğalgaz yatırımıyla ilgili somut adımların atılacağının müjdesini verdi. Doğalgazı da Korkuteli ’ye inşallah biz getireceğiz” dedi.



Korkuteli çift kanatla uçacak

 

Korkuteli’yi çağ atlatacak projelerle de tanıştıracaklarını belirten Türel, “Nasıl ki Manay suyunu Korkuteli‘ye biz getirdiysek diğerlerini biz yapacağız. Sizlerin destekleri olmasaydı, bizleri bu görevlere getirmeseydiniz hala Korkuteli’nin Otogarı yarım kalmıştı, Fatih Caddesi yarım kalmıştı. Toptancı hali de hala bitmeyi bekliyordu. Biz bunları sizler sayesinde yaptık. Şimdi inşallah Ömer İşlek kardeşimle Korkuteli’ni çift kanatlı uçurarak çok daha büyük projelere taşıyacağız. Bize güvendiğiniz müddetçe, sizlerin güvenine layık olmak için çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız” diye konuştu.



Önce Antalya sonra siyaset

 

Her zaman önce Antalya sonra siyaset kazansın dediğini söyleyen Başkan Menderes Türel, “Bizim için öncelik her zaman Antalya’nın kazanmasıdır. Siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın dedim. Adaylar yarışmasın, projeler yarışsın dedim. Aramızdaki fark projelerimizde. Biz projelerimizle geliyoruz halkın huzuruna. Siz bizi desteklediğiniz müddetçe biz sizin için varız. O yüzden destek sizden hizmet bizden diyoruz” ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:06
  1. Antalya
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Uzmanlardan korkutan sosyal medya..
    3. Deniz üstünde baltalı dehşet! "Bu..
    4. Ulusoy’dan engelli esnafa akülü..
    5. Polis, su sayacı çalan hırsızı yakaladı
    6. AK Parti Alifuatpaşa seçim irtibat..
    7. Nilüfer’de tiyatro zamanı
    8. AK Parti'nin Adana mitingi
    9. Kastamonu’da gerçekleştirilen özel..
    10. Sempatik dededen gençlere altın öğüt
    11. ADASU HES nehrini temizliyor
    12. Nişantaşı Üniversitesi'nden "Kadının..
    13. Büyükşehir’den çiftçiye yılda 7 Milyon..
    14. İnönü Caddesine alternatif yolda sona..
    15. Başkan Alemdar: Serdivan’daki birlik..
    16. Esed rejimi 8 yıl sonra aynı yerde..
    17. ’La Fonten Orman Mahkemesinde’..
    18. MHP’li kadınlardan Kadınlar Gününe..
    19. Kadınlar günü etkinlikleri söyleşi ve..
    20. Çocuğu boks makinesi yerine koyup..
    21. BBP'den ÖTV açıklaması: Özel..
    22. Arapça şarkı ve şiir okuma yarışması..
    23. Mehmet Özhaseki'nden Bay Kemal'a..
    24. İBB son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz..
    25. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı! 1..
    26. Kiraladığı aracı yakan adam gözaltında
    27. "Bunlar Bremen Mızıkacıları ittifakı"
    28. TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkarigücü: 4 -..
    29. Binali Yıldırım, Erdoğan’la nasıl..
    30. Heyelan iş makinelerini yuttu
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor