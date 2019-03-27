Türel: “Kırcami’den Çalkaya’ya kronikleşen sorunları çözdük”

Konyaaltı ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Menderes Türel, “Son 1 ay içerisinde Kırcami’de 50 binin üzerinde, Çalkaya’da 35 bin, Kepezaltı-Santral’de 5 bine yakın kişiye tapu dağıttık. Bunlar kronikleşmiş, 30 senelik sorunlardı. Bu sorunları Menderes Türel olmasaydı çözmek kolay olabilir miydi?” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Seçimde son viraja girildiğini belirten Başkan Türel, “Antalya’mızın, Konyaaltı’mızın geleceğine imza atacak tarihi kararlarımızı vereceğiz. Elinde projesi olmayanlar, yaptığı hizmeti konuşacak kelimesi olmayanlar bu mahalli seçimi genel seçimmiş gibi genel siyasete odaklıyorlar. Neymiş AK parti yüzde 50’nin altına düşerse Sayın Cumhurbaşkanının meşruiyeti tartışılacakmış. Bu milletin iradesine tanklara, toplara, tüfeklere direnerek sahip çıkan bir lider bir yerel seçiminin sonucunda hiçbir yere gitmez. Bu millet Cumhurbaşkanımıza 5 sene için görev verdi. Bu seçimde genel siyasete yönelik sonuç çıkartmak isteyenlerin bir tek gayesi var o da şu; konuşabilecekleri bir şey olmadığı için yerel siyaset adına, hizmet adına, proje adına meseleyi başka bir yere odaklayıp bu eksikliklerini unutturmak” diye konuştu.

Doğalgazı Büyükşehir yapar

Sürekli olarak Antalya’da siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın dediklerini hatırlatan Türel, şunları söyledi: “Projede yarışsınlar diye bekledik ama projelerini gördük. Güzel bir proje çıksaydı takdir ederdik. Muhittin Böcek bir film çekmiş doğalgazı Konyaaltı’na getirdim diyor. Doğalgazı büyükşehirler yapar. Bunu birazcık bu işlerden anlayanlar biliyor. Büyükşehir Belediyesi doğalgaz firması Enerya’nın yüzde 10 ortağıdır. Konyaaltı’na doğalgazı ben getirdim diyor arkasında Büyükşehir levhasını görmemişler, filmi öyle çekmişler. Demek ki bazı eksikliklerini tamamlayacağım derken yakalanıveriyor. Boğaçayı’na uçuk proje dedi, şimdi bakıyorum Boğaçayı posteri önünde televizyon programa çıkıyor. Onların hayallerinin yetmediği işleri biz geçekleştirdik.”

“Milletten gizleyeceğimiz bir şey yok”

“Biz siyasetçiyiz biz her şeyimizle örnek olmalıyız” diyen Türel, “Vay efendim ben siyasetçiyim benim özel hayatıma karışamazlar diyemeyiz. Biz toplumun önündeyiz. Vay efendim benim malımdan mülkümden kime ne diyemeyiz. Zaten kanunen hepimiz seçildikten sonra mal beyanlarımız yazarız kapalı bir zarfla kapatırız kimse görmez onu ilgili kuruma veririz ama onu yazandan başka kimse bilmez. Ben mal beyanımı zaten veriyorum demek onun kamuoyuna halka açıklanmış olması demek değildir. Ben 3 seçimdir gelenek haline getirdim mal beyanımı herkesle paylaşıyorum. Bu milletten gizleyeceğimiz saklayacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Kronikleşen sorunları çözdük”

Başkan Türel şöyle konuştu: “Son 1 ay içerisinde Kırcami’de 50 binin üzerinde, Çalkaya’da 35 bin, Kepezaltı-Santral’de 5 bine yakın kişiye tapu dağıttık. Bunlar kronikleşmiş, 30 senelik sorunlardı. Bu sorunları Menderes Türel olmasaydı çözmek kolay olabilir miydi? Menderes Türel’e destek veren başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Turizm Bakanımız olmasaydı çözmek mümkün müydü?”

Huzur ve refah dönemi

Başkan Menderes Türel, daha sonra Anadolu Dernekler Federasyonu’nu ziyaret ederek, dernek yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Türel, Antalya’da beklenenden öte hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, önümüzdeki dönemin de huzur ve refah dönemi olması için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.