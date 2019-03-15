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Türel:““Gündoğmuş’tan Kaş’a sağlık hizmeti verdik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla yemekte bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı kutladı.

15 Mart 2019 Cuma 16:30
Türel:““Gündoğmuş’tan Kaş’a sağlık hizmeti verdik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla yemekte bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık sektöründe Türkiye’ye örnek çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel, sağlık hizmetlerine bir insani görev olarak baktıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında sağlık çalışanlarına yemek verdi. Yemeğe İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim Çetin, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, Atatürk Hastanesi Müdürü Halenur Şahin, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi, Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Yaşam Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Sanem Öztürk, Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Hatice Kayrakçı ve Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları katıldı.



“Her işin başı sağlık”


Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Türel, “Her işin başı sağlık. Hasta olan insanlara derman olmak, sağlıklarına kavuşturmak çok ulvi bir görev. Sağlık sektöründeki arkadaşlarımız çok önemli görevleri ifa ediyor ve büyük başarılar sağlıyor. Büyükşehir Belediyelerinin işinin sadece yol, kanalizasyon, arıtma, köprüler yapmaktan ibaret olmadığını her vesile ile söylüyoruz. Çünkü bizler köprüler yapıyor iken gönül köprülerini de kurmanın en önemli anahtarının sağlık hizmetleri olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.



“Gündoğmuş’tan Kaş’a sağlık hizmeti verdik”


Bu dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık sektöründe çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Türkiye’de ilklere imza attık. Bunu Sağlık Bakanlığı’mızla, sağlık sektörünün içerisindeki dinamiklerle birlikte gerçekleştirdik. Hasta sayısı az diye hizmet veremeyen Gündoğmuş Köprülü, Kaş Sütlegen’deki sağlık ocağını Sağlık Müdürlüğümüzle el ele vererek vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın onurunu, gururunu yaşadık.”



“En çok duayı bu hizmetlerimizle alıyoruz”


Antalya’da 7 binin üzerindeki vatandaşa evinde sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Türel, “Palyatif merkezimiz adeta bir başarı öyküsü oldu. En çok duayı işte bu sağlık hizmetlerinde yapmış olduğumuz başarılı çalışmalardan aldığımızı düşünüyoruz. Yine Alzheimer Merkezi dünyadaki en iyi örneklerinden bir tanesi oldu. Biz bu projelerle birçok ödüle de layık görülüyorken doğru bir iş yaptığımızı daha da iyi anlıyoruz. Bir çocuklarımızın diş bakımı ile ilgili bir mesele de ulaştığımız rakamlar yüzbinlerin üzerine çıkıyor. Kızıltoprak Mahallesi’nin 90’lı senelerden beri devam eden sağlık ocağını beklentisini küçük bir hastane ile cevap veriyoruz. Poliklinik hizmetlerinde bugün neredeyse hastane sayılarına yakın bir hizmeti Şehit Atilla Nizam Sağlık Merkezi’nde yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.



“Vatandaşın derdi ile dertleniyoruz”


Sağlık hizmetlerine insani bir görev olarak baktıklarını ifade eden Başkan Türel, konuşmasını, “Biz bunu bir belediyecilik anlayışı olarak değil, vatandaşımızın derdini kendimize dert edinen bir anlayışla yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin değerini sizler artırıyorsunuz. Bir hasta tedavisinin, hasta bakımının ne olduğunu senelerce hasta babasına bakan bir evlat olarak çok iyi bilirim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünün bugünkü sağlık sektörünün başarısını o günlerden çok güzel tarif ettiğini, geniş bir vizyon içerisinde bu sözün söylendiğini özellikle ifade etmek isterim” şeklinde tamamladı.



Türel’e teşekkür plaketi


Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Halenur Şahin, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi ve Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni Antalya’ya kazandırdığı için ve sağlık sektörüne verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:30
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