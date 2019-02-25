0553 313 94 23

Türel: “Gönülleri ihya etmeye gayret ettik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Diyanet-Sen Antalya Şubesi ‘Din Görevlileri Buluşması’nda yaptığı konuşmada gönül belediyeciliğine vurgu yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:25
Türel: “Gönülleri ihya etmeye gayret ettik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Diyanet-Sen Antalya Şubesi ‘Din Görevlileri Buluşması’nda yaptığı konuşmada gönül belediyeciliğine vurgu yaptı.


Diyanet-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Din Görevlileri Buluşmasına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı imar etmeye çalışıyorken gönülleri de ihya etme gayretlerimizi eksik etmediklerini söyledi.


Şehre yapılan bütün hizmetlerin önemi olduğunu belirten Başkan Türel, “Köprülü kavşakların, kanalizasyonun, alt yapı üst yapı çalışmalarının çok büyük önemi var. Bir şehri imar eden bu çalışmalar o şehrin geleceği açısından önem arz eder. Ama bir şehrin geleceği bu imar çalışmalarıyla beraber ihya çalışmalarıyla birleşirse işte o zaman şehir gülistanlık olur. Gönlü taş olan bir belediye başkanının şehri de taş olur. Gönlü zengin olan belediye başkanının şehri de gülistanlık olur” dedi.


Konuşmasında gönül belediyeciliğine vurgu yapan Başkan Türel, “Antalya’nın sorunlarında küçük büyük demeden herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz manevi çalışmalar insanı görevimizdir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 227 binliraya yükseldi
    1. Altının kilogramı 227 binliraya..
    2. MEB resmen açıkladı: 21 Nisan'da..
    3. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    4. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    5. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    6. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    7. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    8. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    9. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    10. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    11. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    12. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    13. GSS ve SGK prim borçlarını..
    14. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    15. Bowling turnuvasında şampiyon belli..
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. KAYSERmall Outlet AVM’ den anlamlı..
    18. MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki
    19. Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
    20. Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için..
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler