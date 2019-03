Türel: " Böcek ile istediği yerde Antalya’yı konuşmaya hazırım"

Taksici esnafı ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel " Seçimi kaybedeceğini anlayanlar yine ’Menderes Türel taksilere kart takacakmış’ yalanını ortaya atıyor. Bu yalanları 2009 ve 2014’te de attılar. Külliyen yalan. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmedi ama onların aklından geçiyor ki o yalanları atıyorlar” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’daki taksici esnafı ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı buluşmada taksici esnafına seslenen Başkan Menderes Türel, Antalya’yı memnun etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve samimiyetle gayret gösterdiklerini söyledi. ‘Sözde değil özde esnaf dostu” olduğunu belirten Türel, “Sizlere verdiğim sözleri tutmak için gece gündüz çalıştım. Söylediği her sözü yerine getiren bir belediye başkanı olmanın onurunu yaşadım” dedi.

"Taksilere kart takılacak iftirası, külliyen yalan"

Seçimi kaybedeceğini anlatanların yine ‘Menderes Türel taksilere kart takacakmış’ yalanını ortaya attıklarını söyleyen Başkan Türel şunları aktardı: “Bu yalanları, bu iftiraları bana 5 sene önce de attılar, 10 sene önce de attılar. İşte bakın az önce Şoförler Odası Başkanımız çıktı Büyükşehir Belediyesi biz herhangi bir konuda ne görüş beyan ediyorsak onu yapıyor dedi. Mehmet Ali Alkan Başkan burada. Bugüne kadar senn imza atmadığın bir karara imza attık mı? Her kararda senin görüşünü istedik mi? Şimdi soruyorum. Menderes Türel’in kart takmakla ilgili alakası var mı? Ama her sene kaybedeceklerini anladıklarında, her seçimde bu yalanları attılar. Külliyen yalan. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmedi ama onların aklından geçiyor ki o yalanları atıyorlar. Dervişin fikri neyse zikri de o dur. Bunlar kaybedeceklerini anladılar, yalana iftiraya sarılıyorlar.”

"19 kavşak sözü verdik 30 kavşak yaptık"

2014’teki seçim kataloğunda verdiği sözlerin fazlasını yerine getirdiğine işaret eden Başkan Türel, “Antalya’ya 19 katlı köprülü kavşak yapacağım demişim. Geçen haftaya kadar 28’di. Şimdi Döşemealtı yolu üzerinde Karayolları ile yaptığımız 2 kavşak daha tamamlandı. Oldu 30 katlı köprülü kavşak. 1 katlı köprülü kavşağın bu milletin cebine 1 senede sağladığı tasarruf tam 25 milyon Türk Lirası. Vakitten, nakitten, yakıttan tasarruf. 28 kavşakta toplam 675 milyon lira tasarruf Antalyalıların cebinde kalıyor. O yüzden arkadaşlar biz kazandıkça siz kazanıyorsunuz. Biz kaybettiğimizde maalesef Antalya kaybetti” diye konuştu.

"Projelerimizi kopya çekiyorlar"

Elinde projesi olmayan rakip adayın kendi projelerini kopya çektiğine dikkati çeken Başkan Türel, şunları söyledi: “Doğru düzgün projesi yok. Ben kurvaziyer liman dediğimde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri meclise soru önergesi verdi. Kurvaziyer Liman olmaz Antalya’da dediler. Kurvaziyer Liman, Antalya’ya yüktür dediler. Şimdi seçim geldi ya elde proje yok, bir şey yok. Menderes Türel ne söylemişse kopyaya başladılar. Şimdi kurvaziyer liman demeye başladılar. Gel gör ki derslerine çalışmıyorlar. Çalışmayınca, kopyacı olunca duvara toslarsın. Geldiler kurvaziyer limanı büyük limanın içine yapacağım dediler. Ben o büyük limanın serbest bölgedeki işletmeci firması ASBAŞ’ın en büyük hissedarı olan Büyükşehir Belediyesi’nin başkanıyım. Orayı avucumun içi gibi biliyorum. Sen 20 senedir Konyaaltı Belediyesi’nde başkanlık yapmışsın ama burnunun dibindeki büyük limanın içerisine bir tane dahi gemi sığacak bir genişleme alanı olduğunu öğrenememişsin. Orada kruvaziyer liman olmaz. Mümkün değil.”

"Televizyonda karşılaşmaktan kaçıyor"

Muhittin Böcek’i projeleri tartışmak için televizyon programına davet ettiğini söyleyen Türel, “Seçim dönemde elinde proje yok, televizyonlara çıkıp söyleyeceği laf yok, öbek öbek kaçıyor. En son bugün Ahmet Hakan aradı, ben dedim seve seve gelirim. Sayın Böcek’i de davet ettik ama direkt reddetti dedi. Haftaya 25’inde inşallah Tarafsız Bölgede keşke gelseydi benimle şu Antalya’yı bir konuşabilseydi. Benimle şöyle bir Antalya vizyonunu tartışabilseydi” dedi.

"Biz metro diyoruz onlar damacana su diyor"

Başkan Menderes Türel şöyle devam etti: “Ben metro diyorum arkadaş ne diyor? Damacana su, Halk Su diyor. Biz metro yapacağız bu memlekete diyoruz ama arkadaş Halk Su diyor. Ben iki defa Cumhuriyet Halk Partisi’nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı devraldım. İkisinde de siz Antalyalılar, suyu en pahalı kullanan vatandaşlardınız ben devraldığımda. Ben devraldıktan sonra ne oldu, su Türkiye’nin en ucuz tarifesi haline geldi Antalya’da. Bazıları her projenin başına “Halk” koyunca o proje halkın oluyor zannediyorlar. Halkkart’ı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu Halkkart’ta, tanımadığımız, bilmediğimiz adamlar trilyonları cebine koydu gitti. Şimdi bu kardeşiniz bu milletin parasını geri alacağım diye mahkeme mahkeme uğraşıyor. Demek ki Halkkart, ne olmuş Rantkart olmuş. Her projenin başına Halk koyduğunuzda o proje halkın olmaz.”

"Halkın suyu musluktan akan sudur"

Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Halka damacanayla su dağıtacakmış. Damacana suyun metreküpü kaç para biliyor musunuz? 600 Lira. Hem de ucuz tarifelisi. Çünkü artık ASAT’ın suyunu öyle bir sistem kurduk ki şehirde 100 ayrı noktada günlük olarak ölçüyoruz. Bunların hepsi canlı, günlük olarak Halk Sağlığının internet sitesinde yayınlanıyor. Antalya’da doktorların bile tavsiye ettiği sağlıklı su bizim musluk suyu. Ben evimde musluk suyu içiyorum. Peki bizim musluktan akan suyun metreküpü ortalama 4 Lira. Biz 4 Liraya suyun metreküpünü halkın kullanımına sunuyorken arkadaş 150 misli pahalı 600 Liraya bunu proje olarak Antalya’ya sunuyor. Bir de Halk Su diye Antalyalılara yutturmaya kalkıyor. Kim inanır ya, halkın suyu musluktan akan sudur. Bu kadar basit. Onu temiz, içilebilir yapacaksın, onu bizim yaptığımız gibi Türkiye’nin en ucuz suyu yapacaksın. Biz belediyeyi devraldığımızda Türkiye’nin en pahalısıydı, Şimdi Türkiye’nin en ucuz suyu oldu. 150 misli pahalıya damacana ile Antalya’ya su satacakmış. Yok. Çalışmıyor dersine. Kötü bir kopyacı.”

"Yine borç edebiyatına başladılar"

Muhalefetin 2009’da olduğu gibi mazeret belediyeciliğin taşlarını döşemek için yine borç edebiyatına başladığına dikkati çeken Başkan Menderes Türel, “Kanuna göre belediyeler gerçekleşen bütçesinin bir buçuk katından fazlasını borçlanamaz. Kimse istese de bir belediyeyi batıramaz yani. Öyle bir şey yok. Bizden önceki 5 sene Antalya borç edebiyatıyla, enkaz edebiyatıyla geçti. Mazeret çok, para yok. İşte o kötü filmin senaryosunun şimdi daha da kötüsünü yazıyorlar. Şimdi borç edebiyatı yine başladı. Belediye battı diyorlar yine. Ben seçilince bu memlekete daha ne vizyon projeler, daha ne büyük projeleri nasıl kazandıracağım Allah izin verirse göreceksiniz. Geçmişte Antalya Ankara’dan zengin demişlerdi ya şimdi ne diyorlar Antalya Antalya’ya yetermiş. İşte bizim farkımız bu. Onlar Antalya Antalya’ya yeter diyor biz Antalya dünyaya yeter diyoruz. Vizyon farkı, aradaki anlayış farkı bu. Onlar Antalya’nın içinde kaybolup gidecekler. Biz Antalya’yı dünya şampiyonu yapacağız diyoruz” şeklinde konuştu.

"Kimseyi ayırmadık"

Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini kaydeden Türel, “Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi, Sunisiyle hep birlikte Türk’üz. Kimseyi siyasi, etnik kökeni, mezhebi ile asla ayırmadık. Biz herkese hizmete ettik. CHP‘nin Hatay’daki belediye başkanı oy vermediniz yol da yok su da hadi güle güle dedi. Ama Menderes ne dedi. En az oyu aldığı Konyaaltı ilçesine Konyaaltı Sahili, Boğaçayı, Tünektepe’yi yaptı. Konyaaltı’na 6 bin ağaç dikti. Arkadaş parkın içine koyduğu bankamatiklerle ile övünüyor. Bankamatik park yapmış açın kataloğunda göreceksiniz. Ya biz parka ağaç dikiyoruz bu bankamatik dikiyor işte aradaki fark bu” diye konuştu.

"Hepimiz önce Antalya demeliyiz"

“Hepinizin önceliği Antalya’ya kim kazandıracak bunun muhasebesini yapmaktır” diyen Türel, sözlerini şöyle tamamladı: “Antalya’ya metroyu Menderes Türel mi Muhittin Böcek mi yapar bunun hesabını iyi yapın. Biz yokken bir metre raylı sistem, bir tane köprülü kavşak yapamadılar. Bu seçimde doğru bir karar Antalya’nın kazanması demektir. Ben hep önce Antalya sonra siyaset gelir dedim. Ben siyaseti aşkım, sevdam olan bu memlekete hizmet etmek için yapıyorum dedim. O yüzden kimseyi ayırt etmedim. Antalya benim için baş tacıdır, Antalya benim doğum büyüdüğüm topraklardır, Antalya benim toprağına yatacağım şehirdir. O yüzden bu seçimde hepimiz önce Antalya demeliyiz. Önce Antalya’yı kim başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor ise işte o zaman kazanan siz olacaksınız, kazanan Antalya olacak. O yüzden ne diyorum önce Antalya, Antalya için de Menderes Türel diyorum”.