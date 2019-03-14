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Türel : " Biz kazandığımızda Antalya hep kazandı"

Antalya’yı birçok ilkle tanıştırdıklarını anlatan Başkan Türel, “Biz göreve geldiğimizde Antalya’da köprülü kavşaklar yoktu, hafif raylı sistem yoktu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:47
Türel : " Biz kazandığımızda Antalya hep kazandı"

Antalya’yı birçok ilkle tanıştırdıklarını anlatan Başkan Türel, “Biz göreve geldiğimizde Antalya’da köprülü kavşaklar yoktu, hafif raylı sistem yoktu. 10 sene önce Varsak’a tren getireceğiz deseydim herkes bana gülerdi. Bu hayaller Antalyalıların destekleriyle gerçek oluyor” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ispartalılar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek üyelerine seslenen Başkan Türel, “Önemli bir seçim sürecindeyiz yaşamım boyunca bu şehre güzellik katmaya bu şehre katkı sağlamaya adeta kendisini adamış bir insanım. Hacı Bayram Veli’nin çok güzel bir sözü var. İnsan gönlünde ne var ise tozun toprağın arasında şehirde onu inşa eder diyor. Gönlü taş olanın şehri taş olur diye gönlü aşk ile dolanın şehri gülistanlık olur diyor. Antalya’yı gülistanlık bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Antalya’ya hep değer katmaya çalıştıklarını belirten Türel, “Hamasetle, siyasetle çok işimiz olmadı. 15 yıllık siyasi yaşamımda hep önce Antalya dedim sonra siyaset dedim. Antalya’mıza hizmet için siyaset yapıyoruz ve bununda hakkını vermeye çalışıyoruz” dedi.



Hayaller gerçek oldu


Antalya’yı birçok ilkle tanıştırdıklarını anlatan Başkan Türel, şöyle konuştu: “Biz görevegeldiğimizde Antalya’da köprülü kavşaklar yoktu, hafif raylı sistem yoktu. İlk dönem 11 kilometre raylı sistem yaptık. Bu dönem 44 kilometre raylı sistem çalışması yürüttük.Varsak’tan Otogar’a 17 Mart’tan sonra artık yolcu taşımaya başlayacağız.10 sene önce Varsak’a tren getireceğiz deseydim herkes bana gülerdi. Bu hayaller gerçek oluyor. Biz bu hayalleri sizin sayenizde gerçekleştiriyoruz. Sizler bize eğer hizmet imkanını tanımasaydınız, desteklemeseydiniz hala Varsak’ta tren bekliyor olurduk, hala katlı köprülü kavşaklarla tanışmamış olurduk.”



Biz kazandığımızda Antalya hep kazanmış


Başkan Türel şöyle devam etti: “Antalya’mızın geleceğine imza atacağımız bir tarihtir 31 Mart. Biz şimdi metro yapacağız diyoruz. Keşke bizden önce yapsalardı. Eğer benim şu anda yürütmekte olduğum 44 km’lik raylı sistemi bizden önceki dönemde yapsaydı belki ben Metro’yu şimdi bitiriyor olurdum. Biz kazandığımızda Antalya hep kazanmış, biz kaybettiğimizde Antalya hep kaybetmiş. Şimdi biz metro yapacağız diyorum. Buradan soruyorum bizden başka metroyu Antalya’da yapabilecek kim var? Yapamadılar ve yapamazlar.”



Damacana ile su 150 kat pahalı


“Biz metro diyoruz, birileri çıkıp damacanayla su diyor” diyen Türel, “Bizim suyumuzun metre küpü 4 liradır. Bu damacana girdiğinde 150 kat daha pahalı oluyor metre küpü 600 lira oluyor. Bu Antalya’nın aklıyla dalga geçmektir. Biz Antalya’ya 359 projeyle 70 bin iş istihdamı ile yeni bir iş imkanı sunuyoruz. 20 katrilyon yatırım yapacağız ve 70 bin kişi iş sahibi olacak diyoruz. Kimsenin yaptığı projeyi küçümsemiyoruz. Ancak biz projeler yarışsın derken maalesef bu konuda rakipsiz kalıyoruz. Biz halkımıza, esnafımıza can suyu veriyoruz. Bir daha ki dönemde yeni iş kuran esnafımıza suyu yüzde 50 indirimle vereceğiz. Halka hizmet suyla yapılacaksa böyle yapılır. 150 kat pahalı satmakla su satılmaz” ifadelerini kullandı.



Önce Antalya sonra siyaset


Başkan Menderes Türel, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Antalya bizim geleceğimiz. Antalya bizim hayatımız. Burada doğup büyümüşüm. Antalya siyasetin kısır çekişmelerine kurban edilmeyecek kadar güzel bir şehirdir. O yüzden önce Antalya sonra siyaset diyoruz. Antalya’ya en iyi hizmeti kim yapıyorsa lütfen bunun muhasebesini yapalım ki 31 Mart’tan sonra Antalya kaybetmesin diyoruz. Sizleri bir dünya şehrinde yaşamanın ne olduğunu daha iyi hissettirmeye çalışacak bir anlayışla yolumuza devam diyoruz.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:47
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