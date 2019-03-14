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Türel, Antalya İş Fuarı’nı açtı

Antalya İş Fuarı açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, işsizliğin tek çözümünün yeni yatırım alanları açmak olduğunu belirterek, “Bir daha ki dönemde Antalya’da yaklaşık 20 milyarlık yatırımla 70 bin kişiye iş imkanı sunmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:12
Türel, Antalya İş Fuarı’nı açtı

Antalya İş Fuarı açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, işsizliğin tek çözümünün yeni yatırım alanları açmak olduğunu belirterek, “Bir daha ki dönemde Antalya’da yaklaşık 20 milyarlık yatırımla 70 bin kişiye iş imkanı sunmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.


Antalya işgücü piyasasının önemli aktörleri olan işverenler ile iş arayanlar Antalya İstihdam Fuarı’nda buluştu. Cam Piramit Kongre Merkezi’nde açılan İş Fuarı’na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, oda başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, istihdam sorununun dünyanın küresel sorunu olduğunu belirterek, “Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yüzde 20’lere dayanan işsizlik problemini gözlüyoruz. Türkiye’de bu oranın yüzde 12’ler de olduğunu biliyoruz. İşsizliğin, istihdamın problem olmaktan çıkarılmasının bir tek yolu var. Yatırım, yeni iş sahalarının açılması. Yeni yatırım alanları açarsanız, yeni yatırım imkanları sunarsanız, o zaman yeni iş alanlarında, geniş iş imkanlarıyla bu meselelerin çözülmesine katkı sağlarsınız” dedi.



Önemli yatırımlar kazandırdık


Antalya’da yatırımcı bir belediye olarak birçok yeni iş sahasının açılması konusunda önemli hizmet ve projeleri olduğunu belirten Başkan Türel, “Şu ah raylı sistem inşaatımızda tam 1500 kardeşimiz işçisi, emekçisi, mühendisi, mimarı iş sahibi aş ve ekmek sahibi oluyor. Biz bu yatırımı Antalya’ya yapmasaydık kardeşlerimiz bugün işsizdi. Bir daha ki dönemde yaklaşık 20 katrilyonluk Antalya’da 70 bin kişiye yeni iş sahası, iş imkanı sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugüne kadar Antalya’nın önemli yatırımlarını, tarihi yatırımlarını kazandırmış bir belediye olarak bundan sonrada bu imkanların Antalya’nın hizmetine sunacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



8 bin 500 kişi özel sektörde iş sahibi oldu


Antalya Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan istihdam ofisine 5 senede 30 bin vatandaşın başvuru yaptığına dikkat çeken Başkan Türel, “Müracaat eden vatandaşlarımızın yarısı ben belediye dışında bir iş istemiyorum diyerek geri dönüyor. Biz belediye bünyesinde iş imkanı sağlayamadığımız için özel sektöre yönlendiriyoruz. Bugüne kadar 8 bin 500 kişi özel sektörde teklif ettiğimiz iş imkanlarını kabul etti ve iş sahibi oldu.O yüzden Türkiye’de üzerinde konuşulması gereken konulardan bir tanesi de işsizlik konusunda sadece devletin iş kapısı olarak görülme meselesidir. Devletimiz iş imkanlarını sunmak açısından her konuda destek vermektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:12
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