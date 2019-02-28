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Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ANTEPE tarafından hayata geçirilen Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri ile Almanya’nın en prestijli ödülleri arasında yer alan German Design Award 2019 ödülünün sahibi oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:31
Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ANTEPE tarafından hayata geçirilen Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri ile Almanya’nın en prestijli ödülleri arasında yer alan German Design Award 2019 ödülünün sahibi oldu. Başkan Türel ödülü Almanya’nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel’in elinden aldı.


Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen dünyanın en köklü tasarım yarışmaları arasında yer alan "German Design Awards 2019"un 45 üyeli uluslararası jürisi Antalya Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından hayata geçirilen Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ni eşsiz ve seçkin tasarımların yarıştığı mimari kategoride birinci seçti.



Konsolos Wessel’den tesislere övgü


Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğunda düzenlenen törenle German Design Awards 2019 ödülünü Başkan Menderes Türel’e takdim eden Başkonsolos Wolfgang Wessel, bu tasarım ödülünün eşsiz ve seçkin tasarımlara verildiğini hatırlatarak, ANTEPE’nin Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri tasarımıyla jüriyi etkilemeyi başardığını söyledi. Spor tesislerinin aynı zamanda gençler için önemli bir seçenek oluşturduğuna da dikkat çeken Başkonsolos Wessel, “Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler. Spor ayrıca gençlerin suça yönelmesini engelleme potansiyeline sahiptir. Döşemealtı’ndaki spor kompleksi için bu ödülü takdim etmekten onur duyarım” diye konuştu.



Türel: “Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz”


Menderes Türel de Alman ve uluslararası tasarım alanında çığır açan üreticileri ve tasarımcıları yenilikçi ürün ve projeler konusunda ödüllendiren ve Almanya’nın tasarım otoritesi olarak anılan Alman Tasarım Konseyi tarafından verilen ve Almanya’nın en prestijli ödüllerinden bir tanesini Konsolos Wessel’in elinden almanın büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Türel, “1950’li yıllardan beri birçok farkı projeyi ödüllendiren bu değerli dernek ve vakıf Antalyaspor tesislerimizi çok uzaklardan hissederek ve fark ederek ödüllendirmiş oldu. Yapmış olduğumuz projeyle Avrupa’nın belki de dünyanın en güzel tesislerinden bir tanesini yaptığımızı söylüyoruz. Antalyaspor’umuzda futbol oynayan uluslararası futbolcular gördükleri tesisler içerisinde en iyisinin Antalyaspor tesisleri olduğunu belirtti. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ödülü yurt dışında bizzat bana takdim ettiler ama malum seçim kampanyamızın yoğunluğu nedeniyle Antalya’dan ayrılabilmek mümkün olmuyor. ANTEPE Genel Müdürü Bahadır Yantaç ve çalışma arkadaşlarım adına bu güzel ödülü kabul ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:31
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