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Türel ailesinin Boğaçayı keyfi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bol güneşli Pazar gününün keyfini ailesiyle birlikte Antalya’nın yeni yaşam alanları Boğaçayı Projesi ve Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda çıkardı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:43
Türel ailesinin Boğaçayı keyfi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bol güneşli Pazar gününün keyfini ailesiyle birlikte Antalya’nın yeni yaşam alanları Boğaçayı Projesi ve Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda çıkardı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından bataklıktan muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülen Boğaçayı Projesi, Antalyalıların akınına uğruyor. Başkan Menderes Türel’ de güneşli Pazar gününün tadını ailesiyle Boğaçayı Projesi’nde çıkardı. Eşi Ebru Türel ve oğlu Akın ile birlikte Boğaçayı’nı gezen Başkan Türel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Antalyalılarla sohbet eden Türel, bol bol fotoğraf çektirdi. Oğlu Akın da scooter keyfi yaptı. Antalyalılar, bataklık olması nedeniyle eskiden uzaktan baktıkları Boğaçayı’nın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirterek, muhteşem projeyi Antalya’ya kazandırdığı için Başkan Türel’e teşekkür etti.


Türel ailesi, Konyaaltı Sahili’nde kumsalda Pazar kahvaltısı yapan bir ailenin yer sofrasına da konuk oldu. Sofradaki nefis kahvaltılıkların tadına bakan Başkan Türel ve eşi Ebru Türel, aile ile sohbet etti. Başkan Menderes Türel, daha sonra Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı boyunca yürüyerek, güneşin keyfini yaşadı, vatandaşlarla selamlaştı. Antalyalılar, Türel’e Konyaaltı Sahil Projesi’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:43
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