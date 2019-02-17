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TÜREB Başkanı Ataseven AA Enerji Masası'na konuk olacak

17 Şubat 2019 Pazar 09:58
TÜREB Başkanı Ataseven AA Enerji Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Ataseven'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:58
  1. enerji masası
  2. Rüzgar Enerjisi
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  4. TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven

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