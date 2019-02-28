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Turcoin vurgunu sanıkları 11 bin 760 yılla yargılanacak

Kocaeli’nde kurdukları kripto para üretim merkezi ile yerli para üretme vaadi sundukları bin 176 kişiyi yaklaşık 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen 37 sanık için 11 bin 760 yıl hapis cezası istendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:48
Turcoin vurgunu sanıkları 11 bin 760 yılla yargılanacak

Kocaeli’nde kurdukları kripto para üretim merkezi ile yerli para üretme vaadi sundukları bin 176 kişiyi yaklaşık 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen 37 sanık için 11 bin 760 yıl hapis cezası istendi.



Kocaeli’de 2018 yılının Haziran ayında gerçekleşen olayda ilk yerli para “Turcoin” üretme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan S.K. ve M.S., şikayet üzerine dolandırıcılık suçlamalarıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. 2 şahsın tutuklanması sonrasında sanıklar hakkında dava açıldı. Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile de tutuklu sanıklar S.K. ve M.S. için suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçlarından 11 bin 760 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi. Gözaltına alınan ve aynı suçlardan yargılanacak olan 35 sanığın ise 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.K. ile M.S., tutuksuz sanıklar ve mağdurlardan bazıları katıldı. Bin 176 kişiyi toplamda 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen şahıslardan S.K. hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Savunmasını yapan S.K., "Turcoin karşılığında 61 kişi benden hizmet satın aldı. Daha sonra hakkımda yapılan şikayetlerin ardından ben bu 61 kişiye parasını iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. İddianamede bin 176 kişiden bahsediliyor. Bu 61 kişi dışında kalan bin 115 kişi benim şirketime 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Bu bin 115 kişi, iddianamede geçen liderlere ödeme yapmıştır. Bu durumun da benimle bir alakası yoktur. Ben elektronik para satıyorum. Bu durum tamamen yasaldır ve BDDK tarafından gerekli izinler alınmıştır. Benim Türkiye’de 3, yurt dışında ise 22 şirketim bulunuyor. Bugüne kadar benim şirketime 20 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Bu suçlamaların benimle bir ilgisi yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:48
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