"Turcoin" dolandırıcılık davasında sanıklar hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım yapma vaadiyle bin 176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2'si tutuklu 37 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca üçer yıldan onar yıla kadar olmak üzere, toplam 3 bin 530 yılla 11 bin 766 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu ile bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunması ve sanıkların kimlik bilgilerinin alınmasının ardından, sanıklar savunma yaptı.

Söz verilen tutuklu sanık Sadun Kaya, kurduğu şirketlerin BDDK'ya ve bakanlığa kayıtlı ve yasal olduğunu ileri sürdü.

Şu ana kadar bin 769 kişinin uğradığı zararları ödediğini ve mağduriyetlerini giderdiğini öne süren Kaya, "Onlarla Mesafeli Satış Sözleşmesi imzaladık. Bu kişilere elektronik para verdim. Kimseyi dolandırmadım, kandırmadım. Bunlar doktor, mühendis, avukat gibi toplumda saygın kişiliği olan kişilerdir. Bu kişileri kandırmam mümkün değildir." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının, "Müşterilerin, Turcoin sisteminde bir üst pakete geçmesi için yakınlarının, akrabalarının sisteme dahil edilmesi şartı var mıydı? Bu sistem 2017'de kademeli yapıya dönüştü mü? Bu amaçla Hipper şirketini siz mi kurdunuz?" şeklindeki sorusuna Kaya, "Hipper şirketi bana ait değildir. 2017'de bir üst pakete geçiş olmadı. Sistemde paket diye bir tabir de yok zaten. Turcoin henüz faaliyete geçmemiş bir sistemdir. Tanıtım aracıdır." diye cevap verdi.

Sanık Kaya, 37 sanıklı davada sadece 2 kişinin tutuklu olmasının ilginç bir durum olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Şirket içinde 'liderler grubu' adı verilen kişiler, pazarlama ve satış yapan kişilerdir. Bu grubu Muhammet Satıroğlu kurdu. Bunların içinde sanıklar da var. Bunlar bizden ürün ve hizmet alımı yapan müşterilerden para toplamışlar ve başka yerlerde kullanarak insanları dolandırmışlar. Bu topladıkları parayı bize getirmediler."

Savcının, "Müştekilere zararını karşılayacağına dair taahhütte bulunmuşsun. Mal varlığına tedbir konuldu. Peki bu paraları neyle ödeyeceksin?" sorusu karşısında Kaya, "Bitcoin sistemindeki bedeli ve tesislerimdeki malzemeleri ve cihazları satıp, bunları karşılayacağım." dedi.

Müştekilerin çoğunun Şanlıurfalı olmasını ilginç bulduğunu belirten Kaya, bu tür piramit sistemlerin Doğu ve Güneydoğu'da çok yaygın olduğunu öne sürdü.

Tutukluluğunun bir tedbir olduğunu belirten sanık Kaya, "Hakkımdaki suçlamalara ilişkin deliller toplanmıştır. Delilleri karartma ve kaçma ihtimalim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse elektronik kelepçe veya ev hapsi verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu'nu, yakın bir arkadaşının sayesinde tanıdığını, kendisiyle yapacağı iş yasal olduğu için araştırma yapmaya gerek duymadığını aktararak, "Kripto paradan ödemeler cüzdan hesabına aktarılır. Komisyonumuzu kestikten sonra geri kalanı müşterilerimize öderiz. Turcoin bana aittir ve yasal bir projedir. Muhammet Satıroğlu'na ait Hipper şirketi ile alakam yoktur." diye konuştu.

Müşteki avukatları, Kaya'ya, "Bu kadar kişinin parasını ödediğini söylüyorsun. Peki bu kadar müştekinin duruşma salonunda ne iş var?" şeklinde tepki gösterdi.

- Sanık Muhammet Satıroğlu

Tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu, Hipper şirketinin kendisine ait olduğunu, yazılım, tanıtım, pazarlama ve organizasyon işleri yaptığını söyledi.

Şirketinin defalarca denetlendiğini ve suç unsuruna rastlanmadığını ileri süren Satıroğlu, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Sadun Kaya'ya, kredi kartı ödeme sistemiyle ilgili teklif götürdüm. Bana yurt dışında ve Türkiye'de milyarlarca dolar iş yaptığını, bankada 1 milyar doları olduğunu söyleyerek, iş teklifinde bulundu. Ona inandım ve güvendim. Benden yazılım konusunda destek istedi. Turcoin'in yazılımını yaptım. Ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve reklamıyla ilgili hizmetler sundum. Bu hizmetleri yaptığıma dair bilirkişi raporu ve kestiğim faturalar mevcuttur. Karşılıksız bir kuruş para almadım. Hiçbir müştekiden para almadım, tahsilat yapmadım. Kimseyi dolandırmadım. Bir hatam olduysa da müştekilerden özür diliyorum."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Satıroğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Söz alan müştekilerin avukatları, müştekilerinin dolandırıldığını ve zarara uğratıldıklarını öne sürerek, sanıkların cezalandırılarak, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklara elektronik kelepçe takılıp, adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi, diğer sanık ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca üçer yıldan onar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530 yılla 11 bin 766 yıl arasında, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan dörder yıldan on üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.