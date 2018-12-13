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"Turcoin" dolandırıcılığına 11 bin 766 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Turcoin"e yatırım yapma vaadiyle bin 176 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 37 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu 2 sanık hakkında 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapis cezası istendi - İddianamede, güven mekanizmasının uluslararası referanslar gösterilerek sağlandığı, toplantıların masraftan kaçınılmadan ünlü sunucu ve mankenler tarafından yapıldığı kaydedildi- İddianameden:- "Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya'nın Kıbrıs'ta bulunan şirket hesabına göndermektedir. Üstelik bu para yatırma işlemi henüz Kaya'nın şirketine yasal olarak ortak olmadan önce de bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nın ortak olma tarihinden önce iki şirket arasında para transferi gerçekleştirilmektedir"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:26
"Turcoin" dolandırıcılığına 11 bin 766 yıla kadar hapis istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım yapma vaadiyle bin 176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 37 sanık hakkında hazırlanan ve tutuklu 2 sanığın 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para "Turcoin" satın alarak kazanç edecekleri vaadiyle bin 176 kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

Davanın görülmesine 28 Şubat 2019'da başlanacak.

- "Yatırımcılara geçerliliği olmayan Hippara göndermişler"

İddianamede, güven mekanizmasının uluslararası referanslar gösterilerek sağlandığı belirtilerek, toplantıların masraftan kaçınılmadan ünlü sunucu ve mankenler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Yüksek kar payı ve komisyon oranlarının bir şekilde insanlara makul gösterildiği ifade edilen iddianamede, sistemdeki somut olaylar bölümünde, şunlar anlatıldı:

"Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya'nın Kıbrıs'ta bulunan şirket hesabına göndermektedir. Üstelik bu para yatırma işlemi henüz Kaya'nın şirketine yasal olarak ortak olmadan önce de bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nın ortak olma tarihinden önce iki şirket arasında para transferi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu hususlar Gümrük Müsteşarlığı ve BDDK Denetim Raporları'nda teyit edilmiştir."

İddianamede, sanık Kaya'nın savunmasında, nakit girişinden komisyonu ve elektrik masraflarını düştükten sonra yatırımcılara gönderdiğini, sanık Satıroğlu'nun da sistemde sahte paneller açılarak paravan hesaplara para aktarıldığını, aldığı nakit para karşılığında yatırımcılara hiçbir geçerliliği olmayan "Hippara" adındaki sanal ortamda kabul görmeyen parayı gönderdiğini beyan ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:26
  1. dijital para
  2. iddianame
  3. Kocaeli
  4. Turcoin

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