Türbeye tekmeyi tablo paklar mı?

Emrah Kartal

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesini ziyaret eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak lakayt yürüyüşü ve türbeye tekme atarak ilerleyişini bir İstanbullu olarak hâlâ ve seneler geçtikçe unutmayacağımı söyleyerek yazıma başlamak istiyorum..

Malumunuz böyle bir ciddiyetsizlikle Fatih’in türbesini ziyaret eden ve sosyal medyada kendi cenahının bile hayretle izlediği Sayın Ekrem Bey, bu tepkileri dindirmek için ne yaptı dersiniz?

Ekrem İmamoğlu ismi neresinden bakarsanız bakın, tam bir kurnazlık abidesi.. Bunu 1 yıldır İstanbul’a hiçbir şey yapmadığıyla anlayabiliyorsunuz.. Sadece günlük toplantılar ve koltuğunun verdiği güç gösterileri dışında ete bürünen hiçbir proje ortada yok!.. Sadece yapmak için yapılan projeler.. Süt dağıtımı, 23 Nisan’da koli dağıtımı, askıda fatura gibi sadece yapmak için yapılan projeler...

Şimdi Sayın İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han’a yaptığı bu ciddiyetsizliği geçtiğimiz günlerde tablosunu alarak göz boyamayı tercih etti. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s tarafından satışa çıkarılmıştı.

Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan tablo, National Gallery’nin ‘daimi sergilenen sanat eserleri’ arasında yer alıyordu.

Ve Sayın İmamoğlu, 770 bin sterlin yaklaşık olarak 7 Milyon TL’ye bu tabloyu aldığını duyurdu.. Şimdi diyeceksiniz ki, yahu seçim döneminde bangır bangır bağıran ve seçildikten sonra tüm hizmet araçlarını Yenikapı’da toplayarak israf var da israf diye feveranlar koparan Sayın Başkan, şu ana kadar İstanbulumuzda hiçbir zaman aklımıza bile gelmeyen, olsa da olur, olmasa da olur, Cihan Padişahı bir çağı kapatıp bir çağı açan, Fatihalarla, yaptığı hizmetlerle hayırla yad edilen Fatih’in tablosuna bu kadar parayı neden verir!..

İşte tam burada Sayın İmamoğlu’nun şark kurnazlığı devreye giriyor. Sadece ama sadece üzerindeki o ellerini bağlayarak lakayt davranışını hafifletmek için yapılan bir hamle olduğunu herhalde 5 yaşındaki çocuk bile anlamıştır!..

Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin tablosuna milyon TL’leri vererek, etrafa şirin gözükerek Fatih’in huzurundaki o davranışınızı nasıl hafifleteceksiniz sayın başkan? Ortada israf edebiyatı varken, İBB’den kimse atılmayacak deyip herkesi kapı önüne koyarak, bu tablonun İBB’ye yakışacağını nasıl düşüneceksiniz söyler misiniz? Artık bu tür kurnazlıklarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğunu nasıl dolduracaksınız? Sadece kendi yandaşlarınıza akıttığınız 1 liralık maskeleri 3 liraya, sizi pohpohlayan sözde sanatçılara konser paralarını akıtarak nasıl bir hizmet adamı olacağınızı düşünüyorsunuz? Tüm İstanbullular eminim ki sizin bu kurnazlıklarınızın farkında?

Ama unutmayın kalan 4 yılınız var ve elde avuçta yapamadığınız binbir türlü proje.. Umarım diyeceğim ama yine de olmayacağını düşündüğüm bu ciddiyetsiz davranışlarınızın bari sonu olsun...

Ne dersiniz?