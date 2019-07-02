Türbelerde temizlik çalışması yapılıyor Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdiler.

Son olarak şehir merkezinde bulunan Mahmu-el Ensari ile Abuzer-el Gaffari Türbelerinde ve çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan yetkililer, zarar vermeden yapılan bu temizlik işlemlerinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini belirtti.

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