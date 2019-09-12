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TurAz Kartalı 2019 tatbikatı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, tatbikata katılan pilot ve askerlerle bir araya geldi

12 Eylül 2019 Perşembe 18:08
TurAz Kartalı 2019 tatbikatı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı 2019 tatbikatına katılan pilot ve askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Türk ve Azerbaycan uçaklarının bulunduğu havaalanını ziyaret etti. Hasanov'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali eşlik etti.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Savunma Bakanı Hasanov, törende yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözlerini hatırlattı.

Ülkelerin güvenliği açısından tatbikatın önemine değinen Hasanov, bu tatbikatta iki ülkenin askeri gücünün ortaya koyulduğunu belirtti.

Hasanov, tatbikatın üst düzey başarıyla gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Hasanov'a tatbikatla ilgili brifing verildi. Daha sonra çeşitli müzik ve dans gösterileri sahnelendi.

İki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlayan tatbikatta Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:08
  1. Azerbaycan
  2. Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov
  3. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı

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